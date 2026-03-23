Surya Gochar April 2026: मेष संक्रांति पर सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Surya Gochar April 2026: अप्रैल 2026 में होने वाली मेष संक्रांति (Mesha Sankranti 2026) इस बार खास मानी जा रही है, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं।यह गोचर आत्मविश्वास, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य और मंगल की मित्रता इस परिवर्तन को और अधिक शुभ बना देती है।ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह समय तरक्की, धन लाभ और सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है।