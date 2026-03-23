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Surya Gochar April 2026: मेष संक्रांति पर सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Surya Gochar in Aries: मेष संक्रांति का यह दिव्य समय नई शुरुआत, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक है। जब सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो यह केवल एक ज्योतिषीय परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह ईश्वर की कृपा से जीवन में उजाला आने का संकेत होता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 23, 2026

Mesha Sankranti 2026, Surya Gochar in Aries,Surya Gochar April 2026,

मेष में सूर्य प्रवेश: किसकी बदलेगी किस्मत?|फोटो सोर्स- Freepik

Surya Gochar April 2026: अप्रैल 2026 में होने वाली मेष संक्रांति (Mesha Sankranti 2026) इस बार खास मानी जा रही है, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं।यह गोचर आत्मविश्वास, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य और मंगल की मित्रता इस परिवर्तन को और अधिक शुभ बना देती है।ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह समय तरक्की, धन लाभ और सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है।

मेष राशि: आत्मबल और सफलता का आशीर्वाद

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आत्मविश्वास और साहस दोनों बढ़ेंगे।आपके रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे और मेहनत का फल मिलने लगेगा। ऐसा लगेगा मानो ईश्वर स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और हर कदम पर आपको आगे बढ़ा रहे हैं।

सिंह राशि: आकर्षण और प्रेम में मधुरता

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा और सामाजिक जीवन में भी सक्रियता बढ़ेगी।प्रेम संबंधों में आई दूरी अब समाप्त हो सकती है। यह समय दिल से जुड़े रिश्तों को मजबूत करने और भावनात्मक संतुलन पाने का है।

तुला राशि: रिश्तों में संतुलन और सुख

तुला राशि के जातकों के जीवन में यह समय सामंजस्य और शांति लेकर आएगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ गहरी होगी।नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। यह समय रिश्तों को संवारने और उन्हें मजबूत बनाने का है।

धनु राशि: करियर और धन में प्रगति

धनु राशि के लिए यह गोचर सफलता के नए द्वार खोलेगा। आपके प्रयास रंग लाएंगे और करियर में उन्नति के संकेत मिलेंगे।
नए प्रोजेक्ट या निवेश भविष्य में लाभ दे सकते हैं। ईश्वर की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी।

मकर राशि: शांति, स्थिरता और उन्नति

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय मानसिक शांति और पारिवारिक सुख लेकर आएगा। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे और वातावरण सकारात्मक रहेगा।करियर में भी धीरे-धीरे प्रगति होगी और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा।

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Updated on:

23 Mar 2026 10:07 am

Published on:

23 Mar 2026 10:06 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Surya Gochar April 2026: मेष संक्रांति पर सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

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