Mangal Gochar April 2026: शनि-मंगल योग से बढ़ेगा तनाव और खर्च! इन 5 राशियों को संभलकर उठाना होगा हर कदम

Mangal Gochar April 2026: अप्रैल में मीन राशि में बनने वाला शनि-मंगल योग कई राशियों के लिए तनाव और खर्च बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। 2 अप्रैल को मंगल के मीन में प्रवेश करते ही ग्रहों की यह युति प्रभावशाली हो जाएगी। पहले से मौजूद शनि, सूर्य और शुक्र के साथ मंगल (Mangal gochar 2026 meen mars transit 2026) का जुड़ना परिस्थितियों को और गंभीर बना सकता है। ज्योतिष अनुसार यह योग अचानक परेशानियां, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में खासकर 5 राशियों को इस दौरान हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत होगी।