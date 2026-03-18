Mangal Gochar April 2026: शनि-मंगल योग से बढ़ेगा तनाव और खर्च! इन 5 राशियों को संभलकर उठाना होगा हर कदम

Mangal Gochar April 2026: शनि-मंगल योग से बढ़ेगा तनाव|फोटो सोर्स- Freepik
Mangal Gochar April 2026: अप्रैल में मीन राशि में बनने वाला शनि-मंगल योग कई राशियों के लिए तनाव और खर्च बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। 2 अप्रैल को मंगल के मीन में प्रवेश करते ही ग्रहों की यह युति प्रभावशाली हो जाएगी। पहले से मौजूद शनि, सूर्य और शुक्र के साथ मंगल (Mangal gochar 2026 meen mars transit 2026) का जुड़ना परिस्थितियों को और गंभीर बना सकता है। ज्योतिष अनुसार यह योग अचानक परेशानियां, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में खासकर 5 राशियों को इस दौरान हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत होगी।
इस दौरान मेष राशि के जातकों को अपने प्रयासों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। चाहे काम कितना भी सोच-समझकर किया जाए, बीच-बीच में अड़चनें आ सकती हैं। खासतौर पर लोगों पर भरोसा करते समय सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि किसी करीबी से निराशा मिल सकती है। ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को ज्यादा थकाने से बचें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें।
कन्या राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। शादीशुदा जीवन हो या कोई साझेदारी, दोनों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। बातों को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर सुलझाने की कोशिश करें। हालांकि, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो कामकाज के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बस संवाद करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।
वृश्चिक राशि के जातकों को इस समय आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है। प्रेम संबंधों में भी कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। परिवार, खासकर बच्चों से जुड़ी कोई चिंता मन को परेशान कर सकती है। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी ही सबसे बड़ा सहारा बनेगी।
मकर राशि वालों के लिए यह समय मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा। आपके प्रयासों का फल मिल सकता है और आर्थिक लाभ के संकेत भी हैं। लेकिन आपका जिद्दी स्वभाव रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है। खासकर भाई-बहनों या करीबी लोगों के साथ अनबन हो सकती है। इसलिए थोड़ा लचीलापन अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
मीन राशि (Pisces Zodiac Signs)
मीन राशि के जातकों को अपने व्यवहार पर खास ध्यान देने की जरूरत है। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या कठोर शब्द रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। इस समय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाना बेहतर रहेगा। साथ ही, सेहत को नजरअंदाज न करें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग, ध्यान या कोई रचनात्मक गतिविधि अपनाना लाभदायक रहेगा।
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