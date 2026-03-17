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Shukra Rashi Parivartan: शुक्र राशि परिवर्तन 2026, मेष में एंट्री करते ही बनेगा धन योग, 4 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

Shukra Gochar 2026: शुक्र का मेष राशि में प्रवेश 2026 में कई राशियों के लिए खास बदलाव लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार, यह गोचर आकर्षण, प्रेम, धन और सुख-सुविधाओं से जुड़ा होता है, इसलिए इसका असर भी सीधे जीवन की इन महत्वपूर्ण चीजों पर दिखाई देता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 17, 2026

Shukra Gochar 2026,Venus Transit 2026,

Shukra Rashi Parivartan:राम नवमी पर बदलेंगे शुक्र के तेवर|फोटो सोर्स- Freepik

Shukra Rashi Parivartan: राम नवमी 26 मार्च 2026 के पावन अवसर पर शुक्र(Shukra Transit 2026) का मेष राशि में प्रवेश एक खास ज्योतिषीय संयोग बना रहा है।शुक्र को सुख, वैभव, प्रेम और धन का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इसका गोचर जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है।इस बार का शुक्र गोचर(Shukra Gochar 2026) सभी 12 राशियों पर असर डालेगा, लेकिन 4 राशियों के लिए यह बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है।इन जातकों के जीवन में अचानक धन लाभ, करियर में उन्नति और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।ऐसे में यह गोचर कई लोगों के लिए किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है।

मेष राशि (Aries Zodiac Sign)

मेष राशि वालों के लिए यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक आएगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत होगी और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन और वेतन वृद्धि के संकेत हैं, वहीं व्यापारियों को नए अवसर और लाभ मिल सकते हैं।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac Sign)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अचानक लाभ देने वाला साबित हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे और निवेश से अच्छा फायदा मिलने की संभावना है। इस दौरान आपकी नेटवर्किंग मजबूत होगी, जिससे नए अवसर मिलेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

सिंह राशि (Leo Zodiac Sign)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ लेकर आएगा। करियर में नई दिशा मिलेगी और विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यापार में विस्तार होगा और आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। साथ ही, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि भी बढ़ सकती है।

धनु राशि (Sagittarius Zodiac Sign)

धनु राशि के लिए यह गोचर रिश्तों और करियर दोनों में संतुलन लेकर आएगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। काम के क्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

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Shani Shukra Surya Yuti, Pisces Transit Astrology, Rashifal 2026,

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Updated on:

17 Mar 2026 03:18 pm

Published on:

17 Mar 2026 02:14 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Shukra Rashi Parivartan: शुक्र राशि परिवर्तन 2026, मेष में एंट्री करते ही बनेगा धन योग, 4 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

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