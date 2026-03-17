Surya Gochar in Meen Rashi: मीन राशि में बना त्रिग्रही योग! सूर्य के प्रवेश से शनि-शुक्र संग बड़ा बदलाव, इन 2 राशियों के लिए किस्मत पलटने के संकेत

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनका गोचर जीवन के कई पहलुओं से जोड़ा जाता है। इस समय मीन राशि में एक खास ग्रह स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दरअसल, इस राशि में पहले से ही शनि और शुक्र मौजूद हैं और अब सूर्य के प्रवेश के साथ यहां तीन प्रमुख ग्रह एक साथ आ गए हैं।जब एक ही राशि में कई प्रभावशाली ग्रह मौजूद होते हैं, तो उसे ज्योतिष में महत्वपूर्ण योग माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे संयोग व्यक्ति के विचारों, फैसलों और कामकाज पर असर डाल सकते हैं। हालांकि इसका प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।