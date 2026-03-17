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Surya Gochar in Meen Rashi: मीन राशि में बना त्रिग्रही योग! सूर्य के प्रवेश से शनि-शुक्र संग बड़ा बदलाव, इन 2 राशियों के लिए किस्मत पलटने के संकेत

Surya Nakshatra Gochar: 18 मार्च को सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही शनि और शुक्र के साथ त्रिग्रही योग बनेगा।यह दुर्लभ संयोग सभी राशियों पर असर डालेगा, लेकिन 2 राशियों के लिए खासतौर पर किस्मत बदलने के संकेत दे रहा है।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 17, 2026

Shani Shukra Surya Yuti, Pisces Transit Astrology, Rashifal 2026,

मीन राशि में 3 ग्रहों का महामिलन! सूर्य के आते ही शुरू होगा बड़ा ज्योतिषीय खेल|फोटो सोर्स- Freepik

Surya Gochar in Meen Rashi: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का गोचर सामान्य माना जाता है, लेकिन जब कई प्रभावशाली ग्रह एक ही राशि में आ जाते हैं तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है।18 मार्च को सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही शनि और शुक्र के साथ त्रिग्रही योग बनने जा रहा है, जो एक खास ज्योतिषीय संयोग है।इस दुर्लभ स्थिति का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है, खासकर करियर, धन और रिश्तों पर।ऐसे में यह गोचर कुछ राशियों के लिए किस्मत पलटने वाले संकेत लेकर आ सकता है, जबकि कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी।

Surya Nakshatra Parivartan: मीन राशि में तीन ग्रहों का खास संयोग

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनका गोचर जीवन के कई पहलुओं से जोड़ा जाता है। इस समय मीन राशि में एक खास ग्रह स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दरअसल, इस राशि में पहले से ही शनि और शुक्र मौजूद हैं और अब सूर्य के प्रवेश के साथ यहां तीन प्रमुख ग्रह एक साथ आ गए हैं।जब एक ही राशि में कई प्रभावशाली ग्रह मौजूद होते हैं, तो उसे ज्योतिष में महत्वपूर्ण योग माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे संयोग व्यक्ति के विचारों, फैसलों और कामकाज पर असर डाल सकते हैं। हालांकि इसका प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

मिथुन राशि के लिए बन सकते हैं नए मौके

इस ग्रह स्थिति का सकारात्मक असर मिथुन राशि के लोगों पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दौरान करियर और कामकाज से जुड़े कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं।जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत माने जा रहे हैं। हालांकि किसी भी नए फैसले से पहले सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा।

मकर राशि को मिल सकते हैं प्रगति के संकेत

मकर राशि के लोगों के लिए भी यह समय बदलाव और प्रगति का संकेत दे सकता है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या पहले किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है।कुछ लोगों को नई योजनाओं पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। वहीं जो लोग पहले से किसी प्रोजेक्ट में लगे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं।

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Published on:

17 Mar 2026 10:04 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Surya Gochar in Meen Rashi: मीन राशि में बना त्रिग्रही योग! सूर्य के प्रवेश से शनि-शुक्र संग बड़ा बदलाव, इन 2 राशियों के लिए किस्मत पलटने के संकेत

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