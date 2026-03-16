Surya Nakshatra Gochar: 18 मार्च को मीन राशि में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, जानें 12 राशियों के जीवन में क्या आएंगे बड़े बदलाव

Surya Nakshatra Gochar: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। 18 मार्च को सूर्य मीन राशि में गोचर करते हुए उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बदलाव माना जाता है। ग्रहों की यह स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डाल सकती है। खासतौर पर करियर, निर्णय क्षमता और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में नए संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन से 12 राशियों के जीवन में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।