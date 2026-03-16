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Surya Nakshatra Gochar: 18 मार्च को मीन राशि में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, जानें 12 राशियों के जीवन में क्या आएंगे बड़े बदलाव

Surya Nakshatra Parivartan: 18 मार्च को सूर्य का मीन राशि में नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान कुछ राशियों को नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को निर्णय लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं कि यह परिवर्तन 12 राशियों के जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 16, 2026

Surya Gochar in Meen,Surya Nakshatra Parivartan,

Surya Gochar 18 March: बदलेगा भाग्य, 12 राशियों पर दिखेगा असर|फोटो सोर्स- Freepik

Surya Nakshatra Gochar: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। 18 मार्च को सूर्य मीन राशि में गोचर करते हुए उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बदलाव माना जाता है। ग्रहों की यह स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डाल सकती है। खासतौर पर करियर, निर्णय क्षमता और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में नए संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन से 12 राशियों के जीवन में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मेष

इस अवधि में मेष राशि के लोगों में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जो आगे चलकर करियर में प्रगति का रास्ता खोल सकती हैं। आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे बेहतर होने के संकेत दे सकती है।

वृषभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर सकता है। सामाजिक संपर्क बढ़ने से नए अवसर मिल सकते हैं। नेटवर्किंग के जरिए भविष्य में लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है।

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। कुछ लोगों को नई परियोजनाओं में काम करने का अवसर भी मिल सकता है।

कर्क

कर्क राशि के लोग इस दौरान परिवार और निजी जीवन पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। घर-परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन बना रहेगा। कुछ लोगों में आध्यात्मिक गतिविधियों और आत्मचिंतन की रुचि भी बढ़ सकती है।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि का संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र या समाज में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। हालांकि, सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना भी जरूरी रहेगा।

कन्या

कन्या राशि वालों को इस समय वित्तीय मामलों और व्यापारिक साझेदारी में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सोच-समझकर लिए गए निर्णय आगे चलकर लाभदायक साबित हो सकते हैं।

तुला

तुला राशि के लोगों के लिए यह समय जीवन में संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है। काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को संभालना फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातक इस समय प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत के दम पर आप विरोधियों पर बढ़त हासिल कर सकते हैं।

धनु

धनु राशि वालों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी योजना बनाना बेहतर रहेगा। दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देना सुरक्षित विकल्प हो सकता है।

मकर

मकर राशि के जातकों को इस समय मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां या नेतृत्व से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। आपकी कार्यशैली की सराहना भी हो सकती है।

कुंभ

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय धीरे-धीरे लक्ष्य की ओर प्रगति का संकेत देता है। आर्थिक और पेशेवर क्षेत्र में स्थिरता आने की संभावना है। धैर्य और निरंतर प्रयास से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

मीन

मीन राशि में सूर्य की स्थिति होने के कारण इस राशि के लोगों को अपने फैसलों में व्यावहारिकता अपनाने की जरूरत होगी। जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। साथ ही इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखना भी आवश्यक होगा।

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Published on:

16 Mar 2026 04:56 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Surya Nakshatra Gochar: 18 मार्च को मीन राशि में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, जानें 12 राशियों के जीवन में क्या आएंगे बड़े बदलाव

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