Budh Uday in Kumbh: 18 मार्च को बुध होंगे उदित, मेष, तुला और कुंभ राशि के करियर-व्यापार में आ सकते हैं अच्छे दिन

Budh Uday in Kumbh: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का उदय और अस्त होना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसका प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर पड़ता है। पंचांग के अनुसार 18 मार्च 2026 को बुध ग्रह कुंभ राशि में उदित होने जा रहे हैं। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इसका उदय कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। खासतौर पर कुछ राशियों के करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि बुध के इस उदय का सबसे अधिक लाभ किन राशियों को मिलने की संभावना है।