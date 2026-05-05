Rashifal 6 May 2026: आज का राशिफल में आपका दिन कैसा रहेगा? मेष से मीन तक जानें किसे मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान

Rashifal 6 May 2026: 6 मई 2026, बुधवार का दिन ज्येष्ठ माह की चतुर्थी तिथि के साथ शुरू हो रहा है और आज मूल व पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रह-नक्षत्रों के इस संयोग से सिद्ध और साध्य योग बन रहा है, जो कई राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। द्रिक पंचांग के अनुसार आज बालव, कौलव और तैतिल करण का भी प्रभाव रहेगा, जिससे दिन के घटनाक्रम में उतार-चढ़ाव संभव है। एस्ट्रोलॉजर पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार आज का दिन कुछ लोगों के लिए सफलता और अवसरों से भरा रहेगा। कुल मिलाकर यह दिन सोच-समझकर आगे बढ़ने और सही निर्णय लेने का संकेत दे रहा है।