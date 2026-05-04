5 मई बड़ा मंगल, हनुमान जी की विशेष कृपा से वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ वालों के खुलेंगे भाग्य के द्वार,अटके काम होंगे पूरे

Bada Mangal 2026 Rashifal: 5 मई 2026 को पड़ने वाला ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल इस बार बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि 19 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर हनुमान जी की विशेष कृपा वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ राशि वालों पर बरसने वाली है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यह दिन आर्थिक लाभ, अटके हुए काम पूरे होने और नई सफलता के द्वार खोल सकता है।