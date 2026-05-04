5 मई बड़ा मंगल, हनुमान जी की विशेष कृपा से वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ वालों के खुलेंगे भाग्य के द्वार,अटके काम होंगे पूरे

Hanuman ji blessings zodiac signs|Chatgpt
Bada Mangal 2026 Rashifal: 5 मई 2026 को पड़ने वाला ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल इस बार बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि 19 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर हनुमान जी की विशेष कृपा वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ राशि वालों पर बरसने वाली है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यह दिन आर्थिक लाभ, अटके हुए काम पूरे होने और नई सफलता के द्वार खोल सकता है।
इस राशि के लोगों के लिए व्यापार और धन से जुड़े मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिल सकता है। काम में स्थिरता आएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यह समय आपकी मेहनत को पहचान दिलाने वाला रहेगा। वरिष्ठों से सराहना और सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं।
करियर के लिहाज से यह समय काफी सकारात्मक है। प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे मजबूत होती नजर आएगी।
अब तक की मेहनत रंग लाने वाली है। खासकर प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास बना रहेगा।
मंदिर जाकर चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। इससे मानसिक शांति और शक्ति मिलती है।
जरूरतमंदों को पानी, शर्बत या गुड़-चना बांटना बेहद शुभ माना गया है। यह पुण्य आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।
शाम के समय सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन शांत होता है और बाधाएं दूर होती हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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