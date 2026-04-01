Hanuman Jayanti 2026: माता सीता के छप्पन भोग भी नहीं भर पाए हनुमान जी का पेट, फिर इस एक पत्ते ने कर दिया कमाल, जानें अद्भुत कथा

एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तब एक दिन माता सीता ने हनुमान जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रेम से छप्पन भोग और कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए।हनुमान जी ने भोजन शुरू किया और देखते ही देखते सारा भोग समाप्त कर दिया। माता सीता ने और भोजन बनवाया, लेकिन वह भी समाप्त हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि हनुमान जी की भूख फिर भी शांत नहीं हुई।जब महल के अन्न भंडार खाली होने लगे, तो माता सीता चिंतित हो उठीं। उन्हें समझ नहीं आया कि हनुमान जी की भूख कैसे शांत की जाए। तब उन्होंने भगवान राम से इसका उपाय पूछा।