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April Festival Calendar 2026: इस महीने आएंगे बड़े व्रत-त्योहार, हनुमान जयंती से लेकर विवाह के शुभ दिन तक सब कुछ

April Festival Calendar 2026: अप्रैल 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस महीने कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आ रहे हैं, जिनमें हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया जैसे बड़े पर्व शामिल हैं। इसके अलावा, विवाह के लिए भी कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 30, 2026

April festivals 2026, April vrat tyohar,

April 2026 Hindu Calendar: व्रत-त्योहार और शादी के शुभ मुहूर्त, देखें पूरा कैलेंडर|Chatgpt

April Festival Calendar 2026: अप्रैल का महीना न सिर्फ नए उत्साह की शुरुआत करता है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जाता है। इस दौरान कई प्रमुख व्रत और त्योहार जैसे चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती, वरुथिनी एकादशी और अक्षय तृतीया मनाए जाएंगे, जो श्रद्धा और आस्था का माहौल बनाते हैं। इसके साथ ही विवाह के लिए भी कई शुभ मुहूर्त इस महीने में उपलब्ध हैं। अगर आप त्योहारों और शुभ तिथियों की सही जानकारी चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। आइए जानते हैं अप्रैल 2026 के सभी प्रमुख व्रत-त्योहार और खास दिन।

April Vrat Festival List: अप्रैल 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार

तारीख व्रत / त्योहार
2 अप्रैल (गुरुवार)हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा
5 अप्रैलविकट संकष्टी
9 अप्रैलमासिक कृष्ण जन्माष्टमी
10 अप्रैलकालाष्टमी
13 अप्रैलवरुथिनी एकादशी
14 अप्रैलकृष्ण वामन द्वादशी, मेष संक्रांति
15 अप्रैलबुध प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
17 अप्रैलवैशाख अमावस्या
18 अप्रैलपराशर ऋषि जयंती
19 अप्रैलपरशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, मासिक कार्तिगाई
20 अ

Akshaya Tritiya Date 2026: अक्षय तृतीया 2026

इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल (रविवार) को मनाई जाएगी।तृतीया तिथि सुबह 10:49 बजे से शुरू होकर 20 अप्रैल सुबह 7:27 बजे तक रहेगी।मान्यता है कि इस दिन किया गया दान, पूजा और शुभ कार्य अक्षय फल देता है। खासतौर पर सोना खरीदना, विवाह और नए काम की शुरुआत के लिए यह दिन बेहद शुभ माना जाता है।

Hanuman Jayanti 2026 Shubh Muhurat: हनुमान जयंती 2026

हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा की तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7:06 बजे से शुरू होकर 2 अप्रैल को सुबह 7:41 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर हनुमान जयंती 2 अप्रैल, गुरुवार को मनाई जाएगी।

Vivah Muhurat in April 2026: अप्रैल 2026 के विवाह शुभ मुहूर्त

अगर आप शादी की तारीख तय कर रहे हैं, तो अप्रैल में ये दिन खास तौर पर शुभ माने गए हैं।

तारीख समय
15 अप्रैल (बुधवार)दोपहर 3:22 से रात 10:31 तक
20 अप्रैल (सोमवार)सुबह 5:51 से शाम 5:49 तक
21 अप्रैल (मंगलवार)सुबह 5:50 से दोपहर 12:31 तक
25 अप्रैल (शनिवार)26 अप्रैल सुबह 2:10 से 5:45 तक
27 अप्रैल (सोमवार)रात 9:18 से 9:36 तक
28 अप्रैल (मंगलवार)29 अप्रैल रात 9:04 से सुबह 5:42 तक
29 अप्रैल (बुधवार)सुबह 5:42 से रात 8:52 तक

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Updated on:

30 Mar 2026 03:10 pm

Published on:

30 Mar 2026 03:09 pm

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