April Festival Calendar 2026: इस महीने आएंगे बड़े व्रत-त्योहार, हनुमान जयंती से लेकर विवाह के शुभ दिन तक सब कुछ

April Festival Calendar 2026: अप्रैल का महीना न सिर्फ नए उत्साह की शुरुआत करता है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जाता है। इस दौरान कई प्रमुख व्रत और त्योहार जैसे चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती, वरुथिनी एकादशी और अक्षय तृतीया मनाए जाएंगे, जो श्रद्धा और आस्था का माहौल बनाते हैं। इसके साथ ही विवाह के लिए भी कई शुभ मुहूर्त इस महीने में उपलब्ध हैं। अगर आप त्योहारों और शुभ तिथियों की सही जानकारी चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। आइए जानते हैं अप्रैल 2026 के सभी प्रमुख व्रत-त्योहार और खास दिन।