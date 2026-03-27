27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Vivah Muhurat 2026: 14 अप्रैल के बाद बजेगी शहनाई, खरमास खत्म होते ही अप्रैल-मई में ये हैं शादी के सबसे शुभ मुहूर्त

Vivah Muhurat 2026: 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो रहा है, इसके बाद सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं अप्रैल और मई में होने वाले विवाह के सबसे शुभ मुहूर्त।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 27, 2026

vivah muhurat in april 2026,Kharmas ke baad Vivah Muhurat 2026,

April May 2026 Marriage Dates : अप्रैल-मई में ये हैं शादी के परफेक्ट दिन|फोटो सोर्स- Chatgpt

Vivah Muhurat 2026 April May: हिंदू धर्म में खरमास को अशुभ समय माना जाता है, जिसके दौरान विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। ज्योतिष अनुसार जब सूर्य धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं, तब यह अवधि शुरू होती है और शुभ कार्य नहीं किए जाते। हालांकि यह समय पूजा-पाठ, साधना और दान-पुण्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। साल 2026 में खरमास 15 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल को समाप्त होगा। ऐसे में 14 अप्रैल के बाद एक बार फिर विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है।

Vivah Muhurat in April 2026: अप्रैल माह में विवाह शुभ मुहूर्त

तारीखमुहूर्तनक्षत्रतिथि
15 अप्रैल 2026, बुधवारदोपहर 3:22 से रात 10:31 तकउत्तरा भाद्रपदत्रयोदशी
20 अप्रैल 2026, सोमवारसुबह 5:51 से शाम 5:49 तकरोहिणीतृतीया, चतुर्थी
21 अप्रैल 2026, मंगलवारसुबह 5:50 से दोपहर 12:31 तकमृगशिरापंचमी
25 अप्रैल 2026, शनिवार26 अप्रैल, सुबह 2:10 से 5:45 तकमघादशमी
27 अप्रैल 2026, सोमवाररात 9:18 से रात 9:36 तकउत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनीद्वादशी
28 अप्रैल 2026, मंगलवार29 अप्रैल, रात 9:04 से सुबह 5:42 तकउत्तरा फाल्गुनी, हस्तत्रयोदशी
29 अप्रैल 2026, बुधवारसुबह 5:42 से रात 8:52 तकहस्तत्रयोदशी, चतुर्दशी

Vivah Muhurat in May 2026: मई 2026 में विवाह शुभ मुहूर्त

तारीखमुहूर्तनक्षत्रतिथि
1 मई 2026, शुक्रवारसुबह 10:00 बजे से रात 9:13 बजे तकस्वातिपूर्णिमा
3 मई 2026, रविवारसुबह 7:10 से रात 10:28 तकअनुराधाद्वितीय
5 मई 2026, मंगलवारशाम 7:39 से सुबह 5:36 तक, 6 मईमुलाचतुर्थी
6 मई 2026, बुधवारसुबह 5:36 से दोपहर 3:54 तकमुलाचतुर्थी, पंचमी
7 मई 2026, गुरुवारशाम 6:46 से सुबह 5:35 तक, 8 मईउत्तरा आषाढ़ाषष्ठी
8 मई 2026, शुक्रवारसुबह 5:35 बजे से दोपहर 12:21 बजे तकउत्तरा आषाढ़ाषष्ठी
13 मई 2026, बुधवार14 मई, रात 8:55 से सुबह 5:31 बजे तकउत्तरा भाद्रपद, रेवतीद्वादशी
14 मई 2026, गुरुवारसुबह 5:31 बजे से शाम 4:59 बजे तकरेवतीद्वादशी, त्रयोदशी

Griha Pravesh Muhurat: अप्रैल और मई 2026 में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त

अप्रैल 2026 में गृह प्रवेश के लिए सीमित लेकिन शुभ अवसर उपलब्ध हैं। इस महीने 20 अप्रैल 2026 को गृह प्रवेश के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति मांगलिक कार्यों के अनुकूल रहेगी। वहीं, मई 2026 में गृह प्रवेश के लिए अधिक विकल्प मिलते हैं, 4 मई, 8 मई और 13 मई को भी शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इन तिथियों पर विधि-विधान से पूजा कर गृह प्रवेश करने से सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन माना जाता है।

ये भी पढ़ें

Surya Guru Yog 2026: 6 अप्रैल को सूर्य-गुरु का केंदर दृष्टि योग: मिथुन, कन्या और धनु राशि वालों को मिलेगा जबरदस्त फायदा
राशिफल
Surya Guru Yog 2026, Kendra Drishti Yog 2026, Sun Jupiter conjunction April 6

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Mar 2026 09:54 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vivah Muhurat 2026: 14 अप्रैल के बाद बजेगी शहनाई, खरमास खत्म होते ही अप्रैल-मई में ये हैं शादी के सबसे शुभ मुहूर्त

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Surya Shani Yuti : सूर्य और शनि की युति : इन 7 राशियों पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल, राम नवमी पर करें ये छोटा काम

Surya Shani Yuti
धर्म/ज्योतिष

Ram Navmi 2026 Upay: उदय तिथि के अनुसार आज मनाई जा रही है रामनवमी, अपनाएं ये 3 आसान उपाय, भगवान राम होंगे प्रसन्न

Ram Navami Upay, Lord Ram Puja Vidhi,
धर्म और अध्यात्म

अष्टमी पर शक्ति माता देवी मंदिर में उमड़ी आस्था, भक्ति में सराबोर श्रद्धालु

हुब्बल्ली के शक्ति माता देवी मंदिर में अष्टमी के अवसर पर सजाई गई माता की प्रतिमा के समक्ष पूजा-अर्चना करती युवतियां।
हुबली

रामनवमी पर अरली कट्टी ओणी राम मंदिर में भक्ति का माहौल

हुब्बल्ली के अरली कट्टी ओणी स्थित राम मंदिर में पूजा-अर्चना करती श्रद्धालु महिलाएं।
हुबली

तिथियों के अंतर से दो दिनों में मनाई जा रही रामनवमी, मंदिरों में विशेष सजावट, भजन-कीर्तन का आयोजन

श्रीराम जन्मोत्सव के अवसर पर हुब्बल्ली के एक मंदिर में आकर्षक फूलों और रोशनी से की गई भव्य सजावट श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। इस दौरान पुजारीगण विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते नजर आए, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.