Vivah Muhurat 2026: 14 अप्रैल के बाद बजेगी शहनाई, खरमास खत्म होते ही अप्रैल-मई में ये हैं शादी के सबसे शुभ मुहूर्त

April May 2026 Marriage Dates : अप्रैल-मई में ये हैं शादी के परफेक्ट दिन|फोटो सोर्स- Chatgpt
Vivah Muhurat 2026 April May: हिंदू धर्म में खरमास को अशुभ समय माना जाता है, जिसके दौरान विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। ज्योतिष अनुसार जब सूर्य धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं, तब यह अवधि शुरू होती है और शुभ कार्य नहीं किए जाते। हालांकि यह समय पूजा-पाठ, साधना और दान-पुण्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। साल 2026 में खरमास 15 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल को समाप्त होगा। ऐसे में 14 अप्रैल के बाद एक बार फिर विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है।
|तारीख
|मुहूर्त
|नक्षत्र
|तिथि
|15 अप्रैल 2026, बुधवार
|दोपहर 3:22 से रात 10:31 तक
|उत्तरा भाद्रपद
|त्रयोदशी
|20 अप्रैल 2026, सोमवार
|सुबह 5:51 से शाम 5:49 तक
|रोहिणी
|तृतीया, चतुर्थी
|21 अप्रैल 2026, मंगलवार
|सुबह 5:50 से दोपहर 12:31 तक
|मृगशिरा
|पंचमी
|25 अप्रैल 2026, शनिवार
|26 अप्रैल, सुबह 2:10 से 5:45 तक
|मघा
|दशमी
|27 अप्रैल 2026, सोमवार
|रात 9:18 से रात 9:36 तक
|उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी
|द्वादशी
|28 अप्रैल 2026, मंगलवार
|29 अप्रैल, रात 9:04 से सुबह 5:42 तक
|उत्तरा फाल्गुनी, हस्त
|त्रयोदशी
|29 अप्रैल 2026, बुधवार
|सुबह 5:42 से रात 8:52 तक
|हस्त
|त्रयोदशी, चतुर्दशी
|तारीख
|मुहूर्त
|नक्षत्र
|तिथि
|1 मई 2026, शुक्रवार
|सुबह 10:00 बजे से रात 9:13 बजे तक
|स्वाति
|पूर्णिमा
|3 मई 2026, रविवार
|सुबह 7:10 से रात 10:28 तक
|अनुराधा
|द्वितीय
|5 मई 2026, मंगलवार
|शाम 7:39 से सुबह 5:36 तक, 6 मई
|मुला
|चतुर्थी
|6 मई 2026, बुधवार
|सुबह 5:36 से दोपहर 3:54 तक
|मुला
|चतुर्थी, पंचमी
|7 मई 2026, गुरुवार
|शाम 6:46 से सुबह 5:35 तक, 8 मई
|उत्तरा आषाढ़ा
|षष्ठी
|8 मई 2026, शुक्रवार
|सुबह 5:35 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक
|उत्तरा आषाढ़ा
|षष्ठी
|13 मई 2026, बुधवार
|14 मई, रात 8:55 से सुबह 5:31 बजे तक
|उत्तरा भाद्रपद, रेवती
|द्वादशी
|14 मई 2026, गुरुवार
|सुबह 5:31 बजे से शाम 4:59 बजे तक
|रेवती
|द्वादशी, त्रयोदशी
अप्रैल 2026 में गृह प्रवेश के लिए सीमित लेकिन शुभ अवसर उपलब्ध हैं। इस महीने 20 अप्रैल 2026 को गृह प्रवेश के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति मांगलिक कार्यों के अनुकूल रहेगी। वहीं, मई 2026 में गृह प्रवेश के लिए अधिक विकल्प मिलते हैं, 4 मई, 8 मई और 13 मई को भी शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इन तिथियों पर विधि-विधान से पूजा कर गृह प्रवेश करने से सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन माना जाता है।
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