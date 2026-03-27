Vivah Muhurat 2026: 14 अप्रैल के बाद बजेगी शहनाई, खरमास खत्म होते ही अप्रैल-मई में ये हैं शादी के सबसे शुभ मुहूर्त

Vivah Muhurat 2026 April May: हिंदू धर्म में खरमास को अशुभ समय माना जाता है, जिसके दौरान विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। ज्योतिष अनुसार जब सूर्य धनु या मीन राशि में गोचर करते हैं, तब यह अवधि शुरू होती है और शुभ कार्य नहीं किए जाते। हालांकि यह समय पूजा-पाठ, साधना और दान-पुण्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। साल 2026 में खरमास 15 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल को समाप्त होगा। ऐसे में 14 अप्रैल के बाद एक बार फिर विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है।