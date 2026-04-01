Chaitra Purnima 2026 Kab Hai : 2 अप्रैल को बन रहा महायोग : बस ये 5 दान कर दें, सालभर बरसेगी लक्ष्मी कृपा!

Chaitra Purnima 2026 Kab Hai : चैत्र पूर्णिमा 2026: इस दिन ये 5 चीजें दान कर दीं तो सालभर बरसेगा पैसा! (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Chaitra Purnima 2026 Kab Hai :चैत्र पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ दिन माना जाता है, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। वर्ष 2026 में यह पर्व 2 अप्रैल, गुरुवार को पड़ रहा है और इस दिन एक साथ तीन दुर्लभ योगों का संयोग बन रहा है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान, पूजा और दान-पुण्य करने से जीवन में सुख, शांति और धन-समृद्धि का वास होता है।
यह हिंदू परंपरा में एक बड़ा दिन है, जब लोग भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लोग सूरज उगने से पहले उठते हैं, नदियों में पवित्र डुबकी लगाते हैं, और पूजा-पाठ और प्रार्थना में शामिल होते हैं। इन सबके बाद, जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा है। 2026 में, चैत्र पूर्णिमा गुरुवार, 2 अप्रैल को आ रही है। आइए जानते हैं कि इस साल की पूर्णिमा इतनी खास क्यों है और आप क्या दान करना चाहेंगे।
ज्योतिष कहता है कि यह चैत्र पूर्णिमा काफी अनोखी है। एक ही दिन तीन शक्तिशाली योग बन रहे हैं, जो इस मौके को और भी खास बनाते हैं।
अगर पूर्णिमा पर मंगल और शनि एक साथ आते हैं, तो ज्योतिषी कहते हैं कि यह एक मजबूत संकेत है। लोगों को मुश्किल चुनौतियों में सफलता मिलती है।
यह योग सब कुछ ठीक करने के बारे में है। नए काम? वे आज लकी हैं।
सूर्य की एनर्जी से, रवि योग नेगेटिविटी को दूर करने का वादा करता है। लोग ज़्यादा इज़्ज़त और रुतबा पाते हैं।
यह आसान है चैत्र पूर्णिमा पर देना खास तौर पर फ़ायदेमंद माना जाता है। आप ये दे सकते हैं:
तो अपने कैलेंडर में 2 अप्रैल को मार्क करें और चैत्र पूर्णिमा की रस्मों और दान-पुण्य में हिस्सा लें।
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