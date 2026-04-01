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Chaitra Purnima 2026 Kab Hai : 2 अप्रैल को बन रहा महायोग : बस ये 5 दान कर दें, सालभर बरसेगी लक्ष्मी कृपा!

Chaitra Purnima 2026 Kab Hai : चैत्र पूर्णिमा 2026 (2 अप्रैल) पर बन रहे दुर्लभ योगों का जानें महत्व। किस चीज का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा और सुख-समृद्धि मिलेगी, पढ़ें पूरी जानकारी।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 01, 2026

Chaitra Purnima 2026 Kab Hai

Chaitra Purnima 2026 Kab Hai : चैत्र पूर्णिमा 2026: इस दिन ये 5 चीजें दान कर दीं तो सालभर बरसेगा पैसा! (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Chaitra Purnima 2026 Kab Hai :चैत्र पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ दिन माना जाता है, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। वर्ष 2026 में यह पर्व 2 अप्रैल, गुरुवार को पड़ रहा है और इस दिन एक साथ तीन दुर्लभ योगों का संयोग बन रहा है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान, पूजा और दान-पुण्य करने से जीवन में सुख, शांति और धन-समृद्धि का वास होता है।

2026 में चैत्र पूर्णिमा असल में कब है? | Chaitra Purnima 2026 Date

यह हिंदू परंपरा में एक बड़ा दिन है, जब लोग भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लोग सूरज उगने से पहले उठते हैं, नदियों में पवित्र डुबकी लगाते हैं, और पूजा-पाठ और प्रार्थना में शामिल होते हैं। इन सबके बाद, जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा है। 2026 में, चैत्र पूर्णिमा गुरुवार, 2 अप्रैल को आ रही है। आइए जानते हैं कि इस साल की पूर्णिमा इतनी खास क्यों है और आप क्या दान करना चाहेंगे।

तीन दुर्लभ योग एक साथ आ रहे हैं

ज्योतिष कहता है कि यह चैत्र पूर्णिमा काफी अनोखी है। एक ही दिन तीन शक्तिशाली योग बन रहे हैं, जो इस मौके को और भी खास बनाते हैं।

मंगल-शनि का मेल

अगर पूर्णिमा पर मंगल और शनि एक साथ आते हैं, तो ज्योतिषी कहते हैं कि यह एक मजबूत संकेत है। लोगों को मुश्किल चुनौतियों में सफलता मिलती है।

सर्वार्थ सिद्धि योग

यह योग सब कुछ ठीक करने के बारे में है। नए काम? वे आज लकी हैं।

रवि योग

सूर्य की एनर्जी से, रवि योग नेगेटिविटी को दूर करने का वादा करता है। लोग ज़्यादा इज़्ज़त और रुतबा पाते हैं।

आपको क्या दान करना चाहिए?

यह आसान है चैत्र पूर्णिमा पर देना खास तौर पर फ़ायदेमंद माना जाता है। आप ये दे सकते हैं:

  • खाना: जरूरतमंदों के साथ गेहूं, चावल या बना हुआ खाना शेयर करें। कहा जाता है कि इससे आपके घर में पुण्य आता है।
  • पानी और घड़े: पानी से भरे बर्तन डोनेट करें। माना जाता है कि इससे आपका मन शांत रहता है।
  • कपड़े: साफ़, नए कपड़े गिफ़्ट करें। लोगों का मानना ​​है कि यह आपके परिवार को गरीबी से बचाता है।
  • मिठाई: गुड़ या चीनी चढ़ाएं। मीठा डोनेट करने से परिवार के रिश्ते मज़बूत होते हैं और खुशहाली आती है।
  • फल और खाना: फल बांटें या गरीबों को खाना खिलाएं। दान करने से पुण्य मिलता है और आपके घर में पैसे भरे रहते हैं।
  • दीपक और घी: मंदिर में दीया जलाएं, या घी और बाती डोनेट करें। परंपरा के अनुसार इससे आपके जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है।

तो अपने कैलेंडर में 2 अप्रैल को मार्क करें और चैत्र पूर्णिमा की रस्मों और दान-पुण्य में हिस्सा लें।

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Published on:

01 Apr 2026 03:58 pm

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