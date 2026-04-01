Chaitra Purnima 2026 Kab Hai : 2 अप्रैल को बन रहा महायोग : बस ये 5 दान कर दें, सालभर बरसेगी लक्ष्मी कृपा!

Chaitra Purnima 2026 Kab Hai :चैत्र पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ दिन माना जाता है, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। वर्ष 2026 में यह पर्व 2 अप्रैल, गुरुवार को पड़ रहा है और इस दिन एक साथ तीन दुर्लभ योगों का संयोग बन रहा है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान, पूजा और दान-पुण्य करने से जीवन में सुख, शांति और धन-समृद्धि का वास होता है।