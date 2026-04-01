Ank Jyotish Secrets: बजरंगबली के प्रिय होते हैं इस मूलांक वाले, बनते हैं विजेता, मुश्किलें भी मानती हैं हार

जरंगबली के प्रिय मूलांक वाले बनते हैं विजेता| Freepik
Ank Jyotish Mulank Secrets: अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का अपना विशेष महत्व होता है, जो व्यक्ति के स्वभाव और जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। मूलांक 9 को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस पर भगवान हनुमान की विशेष कृपा मानी जाती है। जिन लोगों की जन्म तारीख 9, 18 या 27 होती है, उनका मूलांक 9 होता है। इस मूलांक के स्वामी मंगल हैं, जो ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे लोग मेहनती, निडर और हर चुनौती का डटकर सामना करने वाले होते हैं।
मूलांक 9 वाले लोग दिल से बेहद मजबूत होते हैं। ये परिस्थितियों से डरने के बजाय उनका सामना करना पसंद करते हैं। चाहे कितनी भी कठिन स्थिति क्यों न आ जाए, ये पीछे हटने वालों में से नहीं होते। इनकी यही बहादुरी इन्हें दूसरों से अलग बनाती है।
इनका दिल बहुत बड़ा होता है। किसी को परेशानी में देखकर ये खुद को रोक नहीं पाते और तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। समाज सेवा और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना इनके स्वभाव का हिस्सा होती है, जिससे इन्हें सम्मान भी खूब मिलता है।
मूलांक 9 के लोग जहां भी जाते हैं, अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। इनमें नेतृत्व करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। ये अनुशासन पसंद करते हैं और अपनी बात साफ-साफ कहना जानते हैं, जिससे लोग इन पर भरोसा करते हैं और इन्हें फॉलो भी करते हैं।
इनके जीवन में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन ये कभी हार नहीं मानते। असफलता को ये सीख की तरह लेते हैं और हर बार और मजबूत होकर वापसी करते हैं। इनकी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत होती है कि मुश्किलें भी इनके सामने टिक नहीं पातीं।
मूलांक 9 वाले लोग आमतौर पर आर्थिक रूप से स्थिर रहते हैं। खासकर जमीन-जायदाद के मामलों में इन्हें भाग्य का साथ मिलता है। पुलिस, सेना, राजनीति, खेल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में ये अपनी अलग पहचान बना लेते हैं और सफलता हासिल करते हैं।
अगर आप मूलांक 9 से जुड़े हैं, तो हर मंगलवार भगवान हनुमान की पूजा करना आपके लिए बेहद शुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता लेकर आता है।
“ॐ ऐं भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः” इस मंत्र के जप से आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है।
“ॐ हनुमते नमः” इसे रोज 108 बार जपने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साहस में वृद्धि होती है।
हर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धा से पाठ करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मन को शांति मिलती है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग