Ank Jyotish Secrets: बजरंगबली के प्रिय होते हैं इस मूलांक वाले, बनते हैं विजेता, मुश्किलें भी मानती हैं हार

Ank Jyotish Mulank Secrets: अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का अपना विशेष महत्व होता है, जो व्यक्ति के स्वभाव और जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। मूलांक 9 को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस पर भगवान हनुमान की विशेष कृपा मानी जाती है। जिन लोगों की जन्म तारीख 9, 18 या 27 होती है, उनका मूलांक 9 होता है। इस मूलांक के स्वामी मंगल हैं, जो ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे लोग मेहनती, निडर और हर चुनौती का डटकर सामना करने वाले होते हैं।