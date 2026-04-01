हनुमान जयंती 2026: सालों बाद बना ‘Chitra Nakshatra’ का महासंयोग, 2 अप्रैल को इस शुभ मुहूर्त में करें हनुमान जी की पूजा

Hanuman Jayanti 2026 Date, Chitra Nakshatra 2 April : इस साल की हनुमान जयंती कुछ अलग ही है। 2026 में बजरंगबली का जन्मदिन भक्ति और ग्रहों (मंगल ग्रह) के शानदार मेल के साथ आ रहा है। ऐसा योग बस कभी-कभी ही मिलता है। अगर आप सच में जिंदगी की परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं और खुशहाली की तलाश में हैं, तो इस बार की पूजा आपके लिए कमाल कर सकती है। (Hanuman Jayanti 2026 shubh muhurat)