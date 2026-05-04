क्या आपके सपनों में आते हैं अनजान चेहरे? जानिए किस बदलाव का है ये संकेत

Swapna Shastra: क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई अनजान चेहरा बार-बार नजर आता हो और आप सोच में पड़ जाते हों कि इसका क्या मतलब है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, बल्कि ये आपके जीवन में आने वाले बदलावों और नए अवसरों का संकेत भी हो सकते हैं। कई बार ये सपने खुशहाली और सफलता की ओर इशारा करते हैं, तो कभी आपको सतर्क रहने और सही फैसले लेने की चेतावनी भी देते हैं। अगर आपके सपनों में भी अनजान लोग बार-बार आते हैं, तो इसके पीछे छिपे संकेतों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है।