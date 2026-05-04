Shani Dhaiya 2026 : शनि ढैया 2026 खत्म: इस राशि के लिए अब शुरू होगा सुनहरी सफलता का दौर

Shani Dhaiya 2026 Leo Rashi : अगर आपकी राशि सिंह है और अब तक आप महसूस कर रहे थे कि मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं, तो अब सुकून की सांस ले सकते हैं। ज्योतिषियों के हिसाब से, शनि की ढैया का जो सबसे भारी दौर था, वो गुजर चुका है। 2026 आपके लिए वो साल बनने वाला है जहां अटकाव खत्म होगा और तरक्की के दरवाजे खुलेंगे।