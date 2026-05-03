Copper Bracelet Benefits: कलाई पर तांबा या साक्षात मंगल-सूर्य का कवच? जानिए किन राशियों के लिए है सबसे शुभ?

Copper Bracelet Benefits: आपने अक्सर लोगों को हाथ में तांबे का कड़ा पहने देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और ज्योतिष दोनों का गहरा संबंध माना जाता है? आयुर्वेद में तांबे को शरीर के लिए लाभकारी धातु बताया गया है, वहीं ज्योतिष में इसे मंगल ग्रह और सूर्य से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि तांबे का कड़ा पहनने से ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। साथ ही, कुछ राशियों के लिए इसे विशेष रूप से शुभ भी माना जाता है। इस लेख में हम जानेंगे तांबे के कड़े के फायदे, इसका ज्योतिषीय महत्व और किन राशियों पर इसका सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।