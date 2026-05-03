Pehla Bada Mangal Kab Hai : 8 बड़े मंगल की तारीखें, पहले मंगल का भोग, बजरंग बाण विधि और महत्व

बजरंग बाण: संकटों को काटने का अचूक अस्त्र

बड़े मंगल के दिन हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करना चमत्कारी माना जाता है।

समय: रात 11 बजे से 1 बजे के बीच इसका पाठ विशेष फलदायी होता है।

विधि: एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा रखें, घी का दीपक जलाएं और संकल्प लेकर पाठ शुरू करें।

फायदे: यह शत्रुओं पर विजय दिलाने, गंभीर रोगों से मुक्ति और शनि-मंगल के दोषों को शांत करने में मदद करता है।