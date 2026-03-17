Bada Mangal 2026 List : 2026 में 8 बड़े मंगल! जानें क्यों बन रहा है ये दुर्लभ संयोग, जानें पूरी लिस्ट

वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो सौर मास और चंद्र मास के बीच के 33 दिनों के अंतर को पाटने के लिए हर तीन साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। साल 2026 में यह अधिक मास ज्येष्ठ के महीने में लग रहा है। इसका मतलब है कि जेठ का महीना 30 दिन की जगह पूरे 60 दिनों का होगा। इसी वजह से मंगलवार की संख्या भी बढ़कर 8 हो गई है।