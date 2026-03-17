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Bada Mangal 2026 List : 2026 में 8 बड़े मंगल! जानें क्यों बन रहा है ये दुर्लभ संयोग, जानें पूरी लिस्ट

Bada Mangal 2026 List : 2026 में 8 बड़े मंगल का दुर्लभ संयोग। जानें पूरी तारीखें, महत्व, अधिक मास का कारण और पूजा के विशेष उपाय।

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लखनऊ

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Manoj Vashisth

Mar 17, 2026

Bada Mangal 2026 List

Bada Mangal 2026: इस साल मिलेंगे 8 मंगलवार, नोट करें पूरी लिस्ट (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Budhwa Mangal 2026 : बजरंगबली के भक्तों के लिए साल 2026 किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। अगर आप भी पवनपुत्र हनुमान के दर्शन और उनकी सेवा के लिए बड़ा मंगल (बुढ़वा मंगल) का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। इस बार श्रद्धा का सैलाब सिर्फ चार हफ्तों तक नहीं, बल्कि पूरे दो महीनों तक उमड़ने वाला है।

साल 2026 में हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भक्तों को 4 नहीं, बल्कि पूरे 8 बड़ा मंगल (Bada Mangal) मिलने जा रहे हैं। इसे आप भक्ति की दुनिया की जैकपॉट कह सकते हैं, जहां पुण्य कमाने का मौका दोगुना हो गया है!

क्यों है इस बार का बड़ा मंगल इतना खास? | Bada Mangal 2026

आमतौर पर ज्येष्ठ (जेठ) के महीने में 4 या 5 मंगलवार ही आते हैं, जिन्हें बड़ा मंगल (Bada Mangal) कहा जाता है। लेकिन 2026 का गणित कुछ अलग है। इस साल हिंदू कैलेंडर में अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) का संयोग बन रहा है।

वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो सौर मास और चंद्र मास के बीच के 33 दिनों के अंतर को पाटने के लिए हर तीन साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। साल 2026 में यह अधिक मास ज्येष्ठ के महीने में लग रहा है। इसका मतलब है कि जेठ का महीना 30 दिन की जगह पूरे 60 दिनों का होगा। इसी वजह से मंगलवार की संख्या भी बढ़कर 8 हो गई है।

तारीखें नोट कर लें: बड़ा मंगल 2026 की पूरी लिस्ट | Bada Mangal 2026 Dates

अपनी डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि मई से लेकर जून तक हर तरफ 'जय श्रीराम' और 'जय बजरंगबली' की गूंज सुनाई देगी:

  • पहला बड़ा मंगल: 5 मई, 2026
  • दूसरा बड़ा मंगल: 12 मई, 2026
  • तीसरा बड़ा मंगल: 19 मई, 2026
  • चौथा बड़ा मंगल: 26 मई, 2026
  • पांचवा बड़ा मंगल: 2 जून, 2026
  • छठा बड़ा मंगल: 9 जून, 2026
  • सातवां बड़ा मंगल: 16 जून, 2026
  • आठवां बड़ा मंगल: 23 जून, 2026

लखनऊ की अनूठी परंपरा और बड़ा मंगल का महत्व

यूं तो हनुमान जी की पूजा पूरे देश में होती है, लेकिन बड़ा मंगल की असली रौनक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलती है। यहां की गंगा-जमुनी तहजीब इस त्योहार को और भी खास बना देती है।

रोचक तथ्य: कहा जाता है कि नवाबों के दौर में शुरू हुई यह परंपरा आज एक विशाल उत्सव का रूप ले चुकी है। इस दिन लखनऊ की हर गली में भंडारे लगते हैं, जहां पूड़ी-सब्जी और ठंडे शरबत का वितरण किया जाता है। अमीर हो या गरीब, हर कोई एक ही कतार में लगकर बजरंगबली का प्रसाद ग्रहण करता है।

क्या करें इस महा-संयोग में?

ज्योतिषियों के अनुसार, अधिक मास में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस बार 8 मंगलवार होने के कारण भक्तों के पास सुंदरकांड का पाठ करने, हनुमान चालीसा का जाप करने और दान-पुण्य करने के लिए पर्याप्त समय होगा।

भंडारा और सेवा: गर्मी के मौसम में राहगीरों को पानी पिलाना और भूखों को भोजन कराना हनुमान जी को सबसे प्रिय है।

विशेष चोला: भक्त इन 8 मंगलवारों में से किसी भी दिन मंदिर जाकर प्रभु को सिंदूरी चोला चढ़ा सकते हैं।

दोहरा लाभ: चूंकि जेठ का महीना बढ़ गया है, इसलिए कृषि और व्यापार के नजरिए से भी इसे धैर्य और समृद्धि का समय माना जा रहा है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

17 Mar 2026 10:46 am

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