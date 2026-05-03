Spoiled Coconut Bad Sign : पूजा का नारियल खराब निकले तो डरें नहीं, ये है भगवान का खास इशारा

Spoiled Coconut in Pooja Bad Sign : क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बड़े चाव और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में नारियल फोड़ा और वो अंदर से खराब (Coconut in Puja Gone Bad) निकल गया? अक्सर ऐसी स्थिति में हम सिहर जाते हैं, मन में डर बैठ जाता है कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली? या कहीं भगवान हमसे नाराज तो नहीं हैं?