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Spoiled Coconut Bad Sign : पूजा का नारियल खराब निकले तो डरें नहीं, ये है भगवान का खास इशारा

Coconut in Puja Gone Bad : पूजा में नारियल खराब निकल जाए तो क्या यह अशुभ संकेत है? जानिए शास्त्रों के अनुसार इसका सही अर्थ, भगवान का संदेश और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 03, 2026

Spoiled Coconut in Pooja Bad Sign

Spoiled Coconut in Pooja Bad Sign : नारियल खराब निकलने का मतलब क्या है? जानिए भगवान का संकेत (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Spoiled Coconut in Pooja Bad Sign : क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बड़े चाव और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में नारियल फोड़ा और वो अंदर से खराब (Coconut in Puja Gone Bad) निकल गया? अक्सर ऐसी स्थिति में हम सिहर जाते हैं, मन में डर बैठ जाता है कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली? या कहीं भगवान हमसे नाराज तो नहीं हैं?

आज हम इस लेख में इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर पूजा का नारियल खराब क्यों निकलता है और शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं।

श्रीफल: केवल फल नहीं, साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक

सनातन धर्म में नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जिसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है। इसकी बनावट को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है:

ऊपरी कठोर हिस्सा: यह हमारी बाहरी दुनिया और हमारे अहंकार को दर्शाता है।
भीतर का सफेद भाग और जल: यह हमारी आत्मा की शुद्धता और चेतना का प्रतीक है।

जब हम नारियल फोड़ते हैं, तो असल में हम भगवान के सामने अपना अहंकार त्यागने का संकल्प लेते हैं।

नारियल खराब निकलना: शुभ या अशुभ?

प्राचीन मान्यताओं और विशेषज्ञों की मानें तो नारियल का खराब निकलना अशुभ कतई नहीं है। इसके पीछे छिपे सकारात्मक संकेतों को समझना जरूरी है:

संकटों का नाश

माना जाता है कि उस नारियल ने आपके परिवार या आप पर आने वाली किसी बड़ी विपदा या नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लिया है। उसने खुद को बलि देकर आपकी रक्षा की है।

पूजा की स्वीकृति: शास्त्रों के अनुसार, यदि नारियल सड़ा हुआ निकले तो इसका अर्थ है कि भगवान ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है और आपके कष्टों का हरण कर लिया है।

मनोकामना पूर्ति का संकेत

यदि नारियल के अंदर से फूल या छोटा सा अंकुर निकले, तो यह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। यह घर में आने वाली किसी बड़ी खुशखबरी या संतान सुख की प्राप्ति का पूर्व संकेत है।

क्या करें जब नारियल खराब निकले?

जब भी पूजा का नारियल खराब निकले, तो घबराने की जगह ये कदम उठाएं:

ईश्वर का धन्यवाद करें: मन में यह भाव लाएं कि भगवान ने आपकी रक्षा की है।

सही विसर्जन: खराब नारियल को कूड़ेदान में न फेंकें। चूंकि वह भगवान को अर्पित किया गया था, इसलिए उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ के पास सम्मानपूर्वक रख दें।

पुनः अर्पण: यदि आपका मन अशांत है, तो क्षमा मांगते हुए दूसरा साफ नारियल लाकर श्रद्धापूर्वक दोबारा अर्पित कर दें।

वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण

आध्यात्मिकता के साथ-साथ हमें व्यावहारिक पक्ष भी देखना चाहिए। कई बार नमी, अधिक समय तक रखे रहने या प्राकृतिक कारणों से नारियल अंदर से खराब हो जाता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया भी हो सकती है। धर्म हमें डराना नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलना सिखाता है।

खास जानकारी: नारियल की तीन आंखें भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक मानी जाती हैं। इसे फोड़ते समय हमेशा 'ॐ' का उच्चारण करना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

ईश्वर केवल हमारे भाव के भूखे होते हैं। आपकी सच्ची भक्ति और शुद्ध मन के सामने नारियल का भौतिक स्वरूप गौण है। इसलिए अंधविश्वास से बचें, विवेक का साथ लें और अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

03 May 2026 02:51 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Spoiled Coconut Bad Sign : पूजा का नारियल खराब निकले तो डरें नहीं, ये है भगवान का खास इशारा

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