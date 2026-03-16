Shukra Nakshatra Parivartan: रेवती नक्षत्र में शुक्र का गोचर, मेष, कर्क, सिंह समेत इन 5 राशियों पर पड़ेगा असर

Shukra Nakshatra Parivartan: 15 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह ने रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर लिया हैं और इसका असर कुछ राशियों पर काफी तीखा होगा। ज्योतिष की भाषा में शुक्र वो ग्रह है जो आपको खुशियां, दौलत, प्यार और ऐशो-आराम दिलाता है। लेकिन हर बार जब शुक्र अपना ठिकाना बदलता है, तो हलचल मच जाती है। इस बदलाव की वजह से कई लोगों के पैसे, परिवार, और जिंदगी के कई हिस्सों में फर्क दिख सकता है। रेवती नक्षत्र में शुक्र का आना इन पांच राशियों के लिए थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है सबको सतर्क रहना चाहिए।