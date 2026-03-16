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धर्म/ज्योतिष

Shukra Nakshatra Parivartan: रेवती नक्षत्र में शुक्र का गोचर, मेष, कर्क, सिंह समेत इन 5 राशियों पर पड़ेगा असर

Shukra Nakshatra Parivartan: 15 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। इस गोचर का असर मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि पर ज्यादा पड़ सकता है। जानिए किन राशियों को रहना होगा सावधान और किन मामलों में बढ़ सकती है परेशानी।

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भारत

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Manoj Vashisth

Mar 16, 2026

Shukra Nakshatra Parivartan

Shukra Nakshatra Parivartan : शुक्र का बड़ा गोचर: मेष, कर्क, सिंह समेत इन राशियों की बढ़ सकती है आर्थिक परेशानी

Shukra Nakshatra Parivartan: 15 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह ने रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर लिया हैं और इसका असर कुछ राशियों पर काफी तीखा होगा। ज्योतिष की भाषा में शुक्र वो ग्रह है जो आपको खुशियां, दौलत, प्यार और ऐशो-आराम दिलाता है। लेकिन हर बार जब शुक्र अपना ठिकाना बदलता है, तो हलचल मच जाती है। इस बदलाव की वजह से कई लोगों के पैसे, परिवार, और जिंदगी के कई हिस्सों में फर्क दिख सकता है। रेवती नक्षत्र में शुक्र का आना इन पांच राशियों के लिए थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है सबको सतर्क रहना चाहिए।

मेष राशि

शुक्र के रेवती नक्षत्र में आ जाने से मेष वालों के अंदर एनर्जी कुछ ज्यादा ही दिखेगी। थोड़ा संभलकर चलिए, क्योंकि फिजूल के खर्चे आपकी खुद की जेब पर भारी पड़ सकते हैं, पूरे परिवार की आर्थिक सेहत गड़बड़ा सकती है। बड़े फैसलों या कोई नया धंधा शुरू करने का ख्याल फिलहाल छोड़ दें। बेहतर होगा, थोड़ा इंतजार करें और जब वक्त सही लगे तब ही आगे बढ़ें।

कर्क राशि

कर्क वालों को अपना भाग्य इस वक्त जरा परेशान कर सकता है। ऑफिस में काम लटक सकता है, प्रोजेक्ट पूरा होने के पहले ही रुकावट आ सकती है और इसका सीधा असर आपके पैसे पर पड़ेगा। पिता के साथ अनबन या पैतृक संपत्ति को लेकर उलझनें भी हो सकती हैं। तो किसी भी जरूरी कागज पर साइन करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लें—समझदारी से फैसला लें।

सिंह राशि

शुक्र का ये गोचर सिंह वालों को अष्टम भाव की तगड़ी मार देता है। मतलब अचानक तनाव, झगड़े, और बाधाएं आ सकती हैं। आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है, खासकर ऑफिस में। किसी अनजाने कारण से बिजनेस में बड़ा नुकसान हो सकता है। सेहत पर भी पैसे लग सकते हैं, इसलिए अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल सोच-समझकर करें। और इस वक्त किसी को उधार न दें वापस मिलने की उम्मीद न के बराबर है।

धनु राशि

धनु वालों के लिए घर और गाड़ी पर खर्च बढ़ सकता है, और फिजूलखर्ची से आपकी हालत पतली हो सकती है। रियल एस्टेट में हैं तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। घर के माहौल की किचकिच आपकी काम की परफॉर्मेंस पर भी असर डालेगी, जिससे सीधे आपकी आमदनी प्रभावित होगी। अगर घर में कुछ सुधार या बड़ी खरीद करने का सोच रहे हैं, तो अपने पैसों को तौल-तौल कर खर्च करें वरना नुकसान तय है।

मीन

मीन राशि के लोगों की विलासिता में शॉर्टकट मिल सकता है, मतलब खर्च कहीं ज्यादा हो सकता है। भावनाओं में आकर पैसे खर्च करने से बचें, मूर्खतापूर्ण फैसले आपको भारी पड़ सकते हैं। कीमती सामान खोने या चोरी होने का खतरा है। अपनी लाइफस्टाइल पर लगाम लगाएं, खुद पर कंट्रोल रखें वरना छोटा सैर-सपाटा बड़ा नुकसान बन जाएगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Shani Mangal Budh Ast

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Grah Gochar

Published on:

16 Mar 2026 04:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukra Nakshatra Parivartan: रेवती नक्षत्र में शुक्र का गोचर, मेष, कर्क, सिंह समेत इन 5 राशियों पर पड़ेगा असर

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