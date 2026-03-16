Shani Mangal Budh Ast : शनि, मंगल और बुध तीनों ग्रह अस्त! राहु की चाल से दुनिया में बढ़ सकता है युद्ध और आर्थिक संकट

राहु और केतु छाया ग्रह हैं। ये खुद कभी अस्त नहीं होते। लेकिन अगर जिस राशि से राहु या केतु गुजर रहे हैं, उसका स्वामी भी अस्त हो जाए, तो तब इनका बुरा असर बढ़ जाता है। अभी राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में है। कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और शनि जल्द ही अस्त होने वाला है। मंगल और बुध पहले से ही अस्त हैं, और दोनों अभी कुंभ राशि में ही हैं। यानी शनि की मूलत्रिकोण राशि में। ये स्थिति देशभर में और पूरी दुनिया में मुश्किलों का इशारा करती है।