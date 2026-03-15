Meen Sankranti 2026: सूर्य का मीन राशि में प्रवेश, सूर्य, शनि और शुक्र की त्रिग्रही युति, 4 राशियों को बड़ा लाभ

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में रहेगा। मित्र राशि में सूर्य का आना शुभ रहता है लेकिन गुरु की राशि में सूर्य के आने से अब एक महीने तक शादी, सगाई, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कामों के लिए मुहूर्त नहीं होगा। क्योंकि खरमास रहेगा। सूर्य ग्रह 15 मार्च को कुंभ राशि (Surya Gochar 2026) से निकलकर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। मीन राशि में शनि ग्रह पहले से ही विराजमान हैं ऐसे में मीन राशि में सूर्य और शनि की युति होगी। ज्योतिष में इस युति को शुभ नहीं माना जाता। इस युति के चलते कुछ राशियों को पारिवारिक और सामाजिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।