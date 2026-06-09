Aaj ka Rashifal 9 June 2026: मेष, कन्या और मीन राशि को आर्थिक लाभ के संकेत, जानें सभी 12 राशियों का शुभ रंग और अंक

Aaj ka Rashifal 9 June 2026: 9 जून 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। चंद्रमा का मीन राशि में गोचर और सर्वार्थसिद्धि योग का प्रभाव करियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य पर विशेष असर डाल सकता है। कुछ लोगों को आर्थिक लाभ और कार्यस्थल पर सफलता मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ राशियों को निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां, यात्रा, प्रेम संबंध और निवेश से जुड़े मामलों में भी दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल, शुभ रंग और भाग्यशाली अंक।