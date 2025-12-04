Kark Rashifal 2026 : नए साल में बड़ा निवेश करने से बचें कर्क राशि वाले, इन मामलों में भी बरतें सावधानी

शिक्षा के लिए वर्ष औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। जून 2 से पहले बृहस्पति के बारहवें भाव में होने से छात्रों को संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह समय लाभकारी होगा। जून से अक्टूबर तक बृहस्पति का प्रभाव पढ़ाई में सफलता देगा। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को भी फायदा मिलेगा। 5 दिसंबर के बाद केतु के दूसरे भाव में आने से घर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों को एकाग्रता की समस्या हो सकती है। इसलिए शांत माहौल में पढ़ाई करना आवश्यक होगा।