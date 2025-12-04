4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

धर्म/ज्योतिष

Kark Rashifal 2026 : नए साल में बड़ा निवेश करने से बचें कर्क राशि वाले, इन मामलों में भी बरतें सावधानी

Kark Rashifal 2026 : 2026 कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला वर्ष रहेगा। स्वास्थ्य जून के बाद बेहतर होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर में प्रमोशन और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। प्रेम और विवाह जीवन अधिकतर अनुकूल रहेंगे, जबकि परिवार और व्यवसाय में सावधानी जरूरी होगी।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 04, 2025

kark Rashifal 2026

कर्क राशिफल 2026( PC: GEMENI GENERATED)

Kark Rashifal 2026 :कर्क राशि 2026 राशिफल कर्क राशि (Kark Rashifal 2026) वालों के लिए आने वाले वर्ष के स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, बिजनेस, प्रेम, वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ग्रहों की चाल और उनके गोचर के आधार पर यह वर्ष कई तरह के सामान्य से लेकर सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आइए जानते हैं कैसा रहेगा कर्क राशिवालों के लिए आने वाला साल-

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष औसत से बेहतर रहेगा। वर्ष के शुरुआती महीनों में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन 5 दिसंबर के बाद राहु–केतु का प्रभाव शुरू होने से सावधानी जरूरी होगी। बृहस्पति के बारहवें भाव में होने से पेट, कमर, घुटनों या जांघों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। शनि के प्रभाव से कंधे और छाती में दर्द की संभावना है। इस समय वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें।

शिक्षा (Education)

शिक्षा के लिए वर्ष औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। जून 2 से पहले बृहस्पति के बारहवें भाव में होने से छात्रों को संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह समय लाभकारी होगा। जून से अक्टूबर तक बृहस्पति का प्रभाव पढ़ाई में सफलता देगा। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को भी फायदा मिलेगा। 5 दिसंबर के बाद केतु के दूसरे भाव में आने से घर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों को एकाग्रता की समस्या हो सकती है। इसलिए शांत माहौल में पढ़ाई करना आवश्यक होगा।

व्यवसाय (Business)

2026 व्यापार के लिए मिला-जुला वर्ष रहेगा। शनि भाग्य स्थान में रहकर मेहनत कराएगा, लेकिन परिणाम धीरे देगा। अप्रैल में बुध के नीचस्थ होने से किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचें। मई से अक्टूबर व्यावसायिक योजनाओं के लिए अच्छा समय है। दिसंबर के बाद राहु–केतु आर्थिक अस्थिरता ला सकते हैं, इसलिए बड़े निवेश से बचें।

करियर (Career)

नौकरी और करियर के क्षेत्र में यह वर्ष बेहतर रहेगा। जून से अक्टूबर तक बृहस्पति के प्रथम भाव में रहने से प्रमोशन, सम्मान और वेतन वृद्धि के योग बनते हैं। अक्टूबर के बाद आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। राहु–केतु की वजह से ऑफिस में विवादों से बचें और गॉसिप से दूरी रखें।

आर्थिक स्थिति (Financial Condition)

आर्थिक रूप से यह वर्ष मजबूत होगा। जनवरी से जून तक रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में भी लाभ मिलेगा। जून के बाद कुछ खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आय बरकरार रहेगी। शनि के प्रभाव से बचत कम हो सकती है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

प्रेम संबंध (Love Life)

प्रेम जीवन 2026 में अच्छा रहेगा। जून से पहले प्यार के लिए बेहतरीन समय है। जून–अक्टूबर में दूरी बढ़ सकती है। अक्टूबर के बाद रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। शनि के कारण कुछ रिश्तों में जिद परेशानी ला सकती है।

विवाह (Marriage)

शादी के लिए साल की पहली छमाही बेहद शुभ है। जून–अक्टूबर में देरी हो सकती है। राहु–केतु पति–पत्नी के रिश्ते में गलतफहमियां ला सकते हैं, लेकिन बृहस्पति समस्याएं संभाल लेगा।

परिवार (Family)

पारिवारिक जीवन उतार–चढ़ाव वाला रहेगा। जून से पहले घर में शुभ कार्य हो सकते हैं। जून के बाद परिवार में तनाव बढ़ सकता है। घरेलू शांति बनाए रखने के लिए धैर्य रखना जरूरी होगा।

Ghar Ke Liye Vastu Tips

04 Dec 2025

धर्म/ज्योतिष

