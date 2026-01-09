Somnath Swabhiman Parv : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व: गुजरात के चार शहरों से विशेष ट्रेनों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है। ये सोमनाथ के हजार साल के संघर्ष, उसके बार-बार उजड़ने और फिर खड़े होने की कहानी है। जो नई पीढ़ी तक पहुंचाई जा रही है। 1026 में महमूद गजनवी के हमले से लेकर, न जाने कितने विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार देश के वीरों ने जान की बाज़ी लगाकर इसे बचाया। इस पर्व में हमीरजी गोहिल, वेगदाजी भील और न जाने कितने शहीदों की कुर्बानी को भी याद किया जा रहा है।