Dwadash Jyotirling Stotram: सोमनाथ से घृष्णेश्वर तक, शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों की दिव्य स्तुति, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित

मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ करने से पापों का नाश होता है, भय दूर होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहां प्रस्तुत स्तोत्र संस्कृत पाठ के साथ सरल हिंदी भावार्थ में दिया गया है, जिससे सामान्य पाठक भी इसके गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ को सहज रूप से समझ सके।