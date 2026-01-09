Budh Gochar 2026: बुध ने किया अपना नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को रहना होगा संभलकर

Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। ये बुद्धि और संचार के कारक माने जाते हैं। बुध के नक्षत्र परिवर्तन का असर सारी राशियों पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय में बुध ग्रह 'पूर्वाषाढ़ा' नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध का ये गोचर सबके लिए शुभ नहीं है। कुछ राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन शुभ नहीं रहने वाला है। 15 जनवरी तक बुध ग्रह 'पूर्वाषाढ़ा' नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे। बुध के इस नक्षत्र में गोचर करने से कुछ राशि के जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं किन राशिवालों को बुध के नक्षत्र परिवर्तन से परेशानी झेलनी पड़ सकती है।