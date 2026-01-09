9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

धर्म/ज्योतिष

Budh Gochar 2026: बुध ने किया अपना नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को रहना होगा संभलकर

Budh Gochar 2026: बुध ग्रह ने 7 जनवरी 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। वर्तमान समय में बुध 'पूर्वाषाढ़ा' नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस नक्षत्र में बुध के गोचर से कुछ राशिवालों को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं किन राशिवालों को बुध के गोचर से संभलकर रहना होगा।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 09, 2026

Budh Gochar 2026

istock

Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। ये बुद्धि और संचार के कारक माने जाते हैं। बुध के नक्षत्र परिवर्तन का असर सारी राशियों पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय में बुध ग्रह 'पूर्वाषाढ़ा' नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध का ये गोचर सबके लिए शुभ नहीं है। कुछ राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन शुभ नहीं रहने वाला है। 15 जनवरी तक बुध ग्रह 'पूर्वाषाढ़ा' नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे। बुध के इस नक्षत्र में गोचर करने से कुछ राशि के जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं किन राशिवालों को बुध के नक्षत्र परिवर्तन से परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

इन राशिवालों को रहना होगा संभलकर

मेष राशि
मेष राशि के जातक को बुध के इस गोचर के करियर में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं करियर को लेकर आप तनाव की स्थिति में भी आ सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसके साथ ही आपकी मानसिक शांति भंग होने के कारण आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। किसी भी काम को बहुत ही सोच- समझकर करें, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

तुला राशि
तुला राशि के जातक के लिए ये समय बहुत ही तनाव पूर्ण रहने वाला है। आपका मन किसी भी काम में नहीं लग सकता है। इसके साथ ही आपके बने बनाए काम बिगड़ने की संभावना है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। इसके साथ ही इस समय में आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

मीन राशि
बुध गोचर से मीन राशि के जातक को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको कारोबार में नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही आपको हर काम सोच समझकर करना होगा, नहीं तो आपका हानि हो सकती है। परिवार के साथ विवाद बढ़ सकता है। इस दौरान आपको पैसों की तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। बिना बात के वाद- विवाद से अपना बचाव करें।

09 Jan 2026 05:00 pm

Astrology and Spirituality / Budh Gochar 2026: बुध ने किया अपना नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को रहना होगा संभलकर

