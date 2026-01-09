Budh Gochar 2026: बुध ने किया अपना नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को रहना होगा संभलकर

istock
Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। ये बुद्धि और संचार के कारक माने जाते हैं। बुध के नक्षत्र परिवर्तन का असर सारी राशियों पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय में बुध ग्रह 'पूर्वाषाढ़ा' नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध का ये गोचर सबके लिए शुभ नहीं है। कुछ राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन शुभ नहीं रहने वाला है। 15 जनवरी तक बुध ग्रह 'पूर्वाषाढ़ा' नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे। बुध के इस नक्षत्र में गोचर करने से कुछ राशि के जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं किन राशिवालों को बुध के नक्षत्र परिवर्तन से परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
मेष राशि
मेष राशि के जातक को बुध के इस गोचर के करियर में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं करियर को लेकर आप तनाव की स्थिति में भी आ सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसके साथ ही आपकी मानसिक शांति भंग होने के कारण आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। किसी भी काम को बहुत ही सोच- समझकर करें, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
तुला राशि
तुला राशि के जातक के लिए ये समय बहुत ही तनाव पूर्ण रहने वाला है। आपका मन किसी भी काम में नहीं लग सकता है। इसके साथ ही आपके बने बनाए काम बिगड़ने की संभावना है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। इसके साथ ही इस समय में आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
मीन राशि
बुध गोचर से मीन राशि के जातक को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको कारोबार में नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही आपको हर काम सोच समझकर करना होगा, नहीं तो आपका हानि हो सकती है। परिवार के साथ विवाद बढ़ सकता है। इस दौरान आपको पैसों की तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। बिना बात के वाद- विवाद से अपना बचाव करें।
