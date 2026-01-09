Chaturgrahi Yog January 2026 : मकर राशि में बनेंगे 3 राजयोग, जानिए किन 3 राशियों की चमकेगी तकदीर

आपके लिए ये चारों ग्रह दसवें भाव में मिल रहे हैं, जिसे करियर और कामधंधे का घर मानते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो नए मौके, प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग काफी वक्त से मेहनत कर रहे हैं, अब उसका असली फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डिफेंस या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए वक्त जबरदस्त है। व्यापारी हैं तो नए ऑर्डर, नए क्लाइंट्स और मुनाफे की भरमार दिख रही है। समाज में इज्जत बढ़ेगी, लीडरशिप भी मजबूत होगी।