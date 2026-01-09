Chaturgrahi Yog January 2026 : मकर राशि में बनेंगे 3 राजयोग, जानिए किन 3 राशियों की चमकेगी तकदीर

Chaturgrahi Yog January 2026 : 2026 की शुरुआत में ही बनेगा दुर्लभ चतुर्ग्रही योग (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Chaturgrahi Yog January 2026 : जनवरी में मकर राशि में चार बड़े ग्रह एक साथ आ रहे हैं। और साथ में बनेंगे तीन बेहद दमदार चतुर्ग्रही राजयोग। बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण और रुचका योग। अब सवाल ये है, किसकी किस्मत को ये नया साल चमकाने वाला है?
एस्ट्रोलॉजर अनीष व्यास और वैदिक पंचांग के हिसाब से, जनवरी 2026 के बीचोंबीच मकर राशि में सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल ये चारों ग्रह इकट्ठा होंगे। सूर्य यानी रुतबे और ताकत का मालिक, शुक्र है धन और ऐशो-आराम का, बुध है दिमाग और कारोबार का, और मंगल तो साहस और एक्शन का प्रतीक है। इनका एक साथ आना मतलब, चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी की बरसात होना तय मानिए ।
ये संयोग मेष, वृषभ और मकर राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा असरदार रहने वाला है। अब जरा विस्तार से जानते हैं, इन राशियों पर क्या असर पड़ेगा।
आपके लिए ये चारों ग्रह दसवें भाव में मिल रहे हैं, जिसे करियर और कामधंधे का घर मानते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो नए मौके, प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग काफी वक्त से मेहनत कर रहे हैं, अब उसका असली फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डिफेंस या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए वक्त जबरदस्त है। व्यापारी हैं तो नए ऑर्डर, नए क्लाइंट्स और मुनाफे की भरमार दिख रही है। समाज में इज्जत बढ़ेगी, लीडरशिप भी मजबूत होगी।
आपके लिए ये राजयोग नौवें भाव में बन रहा है, यानी भाग्य पूरा साथ देगा। जो काम अटके हुए थे, वो रफ्तार पकड़ेंगे। पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या इंटरनेशनल बिज़नेस में सफलता के अच्छे आसार हैं। गुरु और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही धार्मिक और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे दिमाग को शांति मिलेगी। बिजनेस बढ़ाने या नई इनकम के रास्ते खुलने वाले हैं।
मकर राशि वालों के लिए तो ये संयोग सीधा पहले भाव में बन रहा है, यानी सबसे पावरफुल। आपकी पर्सनालिटी में खास आकर्षण आएगा, कॉन्फिडेंस नए लेवल पर पहुंच जाएगा। करियर, पैसा, सेहत और समाज में शानदार बदलाव दिखेंगे। जो लोग किसी ऊंचे ओहदे या राजनीति, प्रशासन में हैं, उन्हें खास फायदा मिलेगा। नया बिजनेस शुरू करना है तो इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। पैसे की स्थिति मजबूत होगी और लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी।
