9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 January: राशिफल 10 जनवरी 2026: कालाष्टमी और शनिदेव कृपा से चमकेगा भाग्य, जानें 12 राशियों का भविष्य

Today Horoscope 9 January 2026: आज का राशिफल 10 जनवरी 2026: माघ मास के सातवें दिन जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल। शनिवार, कालाष्टमी और मासिक जन्माष्टमी पर करियर, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां पढ़ें।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Jan 09, 2026

Aaj Ka Rashifal 10 January

Aaj Ka Rashifal 10 January : आज का राशिफल 10 जनवरी (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: राशिफल 10 जनवरी 2026: आज माघ मास का सातवां दिन है और शनिवार के दिन कालाष्टमी व मासिक जन्माष्टमी का विशेष संयोग बन रहा है। आज सूर्य देव धनु राशि में स्थित रहेंगे, जबकि चंद्रमा कन्या से तुला राशि में गोचर करेंगे। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना जाता है, ऐसे में आज का दिन कर्म, धैर्य और अनुशासन का महत्व समझाने वाला रहेगा। आज के राशिफल में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क,सिंह कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन तक की राशियों के लिए करियर, व्यवसाय, धन, स्वास्थ्य, शिक्षा में लाभ के योग बन रहे हैं। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको व्यापारिक लाभ कमाने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा,आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम रहेगा , जिसकी वजह से आपको शारीरिक थकान हो सकती हैं। आज आर्थिक मामलो में माता-पिता का सहयोग मिलता रहेगा। जिससे आपके काम चलते रहेंगे। आज आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है,जिसके साथ बैठकर आप खूब बातें करेंगे। आज आपकी नए वाहन को लेने की इच्छा पूरी होगी।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज का दिन आपके लिए ठीक – ठाक रहने वाला है। आज आप कारोबार से जुड़े मामलों पर ध्यान देंगे और उसे आगे बढ़ाने में किसी की मदद लेंगे। आज आपको उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज इस राशि की महिलाएं अपने जीवनसाथी को आज कुछ मीठा बना कर खिला सकती है, दोनों के बीच रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज छात्र शिक्षक से किसी विषय को अधिक समझने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं। आज आप किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। आज आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कलीग का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आज आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्यो में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपका काम अच्छा और आसानी से हो जायेगा। आज आपको किसी परिजन की तरफ से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। आज आपको पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा , खास कर उनके खान – पान को लेकर। आज आप अपने काम को पूरा करने के लिए भाई की मदद ले सकतें हैं।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको रोजगार के तमाम बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे और आपकी आय के नए स्त्रोत भी बनेंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज प्रोजेक्ट कार्य में आपको अपने जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जो आगे सफलता के लिए मददगार साबित होगा। आज आपके मन में बिजनेस को लेकर नए और इफेक्टिव आडियाज आएंगे। आज आपका मन रचनात्मक चीजों को करने में लगेगा, जिससे आपका मूड अच्छा रहेगा। आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक है , आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज का दिन आपके अनुकूल बना रहेगा। आज आप अपने सहकर्मियों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, तो आने वाले समय में वो आपका अच्छा लाभ करायेंगे। यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो धीरे –धीरे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो दिन शुभ है आप कर सकते हैं आपको काम में सफलता मिलने के अच्छे योग बनते दिख रहे हैं। आज जीवनसाथी की मदद से आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए किसी करीबी की मदद ले सकतें हैं। आज आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के प्लानिंग कर सकते हैं। आज आप कुछ समय मित्रों के साथ बितायेंगे और किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी इंजॉय करेंगे। आज आप पैतृक सम्पत्ति को लेकर अपने कजिन से बात कर सकते हैं, जिसमें वो आपको अच्छी सलाह देंगे। आज आपकी रुचि साहित्य को पढ़ने और लिखने में रहेगी, आपको किसी व्यक्ति के माध्यम से साहित्यिक पुस्तक भी प्राप्त होगी।

तुला आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप अपने कारोबार में डबल मुनाफा कमायेंगे और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सफल बनेंगे। आज आपको बडों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके काम में उन्नति होगी और आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। आज आपके घर में शुभ समाचार मिलने की सम्भावना बन रही है, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आज आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे, जिनका लाभ लेकर आप अच्छा धन कमा सकते हैं। आज बच्चे खेल – कूद के साथ – साथ पढाई भी अच्छे से करेंगे।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आज आप अपने बिजनेस में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसका जल्द ही आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आज आपकी मुलाकात बचपन के किसी दोस्त से होगी, आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आज आपको किसी समस्या से छुटकारा मिलेगा , जिससे आपके दिल का बोझ कम होगा। आज परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा। आज इस राशि के लेखकों के मन में कोई स्टोरी लिखने का भी विचार आ सकता है, जिसे आने वाले समय में खूब पसंद किया जायेगा।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप व्यापारिक लाभ कमाने के साथ – साथ अपने खर्चों के ऊपर भी ध्यान दें। आज आप कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर सोच – विचार करें और घर के बडों से भी सलाह – मशवरा कर सकते हैं । इस राशी के राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को बड़े नेताओं से मिलने का अवसर मिलेगा। आज आपकी नौकरी में स्थान परिवर्तन की सम्भावना बन रही है। आज आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो आपके प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपकी मदद करेगा।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज का दिन आपके लिए ठीक – ठाक रहने वाला है। आज आपकी योजनाओं को सही दिशा मिलेगी, जिससे वो अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढेंगी। आज आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, जो काम में आपकी मदद करेंगे। आज आपको बड़ों का साथ व सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। आज आपकी शिक्षा में आ रही रुकावटों से छुटकारा मिलेगा, जिससे आपको ख़ुशी होगी। आज आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, आपकी तारीफ होगी और आपको ख़ुशी मिलेगी।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप व्यावसायिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ अहम फैसले करेंगे, जिससे आपका बिजनेस अच्छा चल सके। आज आप इन्वेस्टमेंट के मामलों में किसी आर्थिक सलाहकार की मदद ले सकते हैं। इस राशि के छात्र आज प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे जिसमें स्कूल प्रशासन आपकी पूरी हेल्प करेगा। आज आपके दांपत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी , बडों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आप किसी काम की शुरुआत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें, आपको लाभ अवश्य होगा।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आज ऑफिस में बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और जूनियर भी आपसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। कम्पटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति की आपने कभी मदद की थी वह आज आपके काम आएगा। आज आपका मन आध्यात्म की तरफ थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिससे आपका मन शांत होगा।

ये भी पढ़ें

Shri Ram Raksha Stotram : सफलता का गुप्त मंत्र, जानिए कैसे यह प्राचीन स्तोत्र आपके मार्ग की हर बाधा को करता है दूर
धर्म और अध्यात्म
Shri Ram Raksha Stotram

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल 2026

Published on:

09 Jan 2026 04:25 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 10 January: राशिफल 10 जनवरी 2026: कालाष्टमी और शनिदेव कृपा से चमकेगा भाग्य, जानें 12 राशियों का भविष्य

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

राशिफल 2026

Weekly Tarot Rashifal 11 To 17 January 2026: टैरो कार्ड भविष्यवाणी: जानिए कैसा रहेगा मेष से लेकर कन्या राशिवालों के लिए 11 से 17 जनवरी तक का समय?

Weekly Tarot Rashifal 11 To 17 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Weekly Tarot Rashifal 11 To 17 January 2026: टैरो कार्ड भविष्यवाणी: इन राशिवालों के लिए करियर में आएगा उछाल, जानिए क्या कहता है तुला से लेकर मीन वालों का टैरो कार्ड

Weekly Tarot Rashifal 11 To 17 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Chaturgrahi Yog January 2026 : मकर राशि में बनेंगे 3 राजयोग, जानिए किन 3 राशियों की चमकेगी तकदीर

Chaturgrahi Yog January 2026
राशिफल

Chaturgrahi Rajyoga In Makar Rashi: मकर राशि में बनने जा रहा है चतुग्रही योग, इन राशियों के अच्छे दिन होंगे शुरू!

Chaturgrahi Rajyoga In Makar Rashi
धर्म/ज्योतिष

Rashifal 9 January: आज इन 5 राशियों पर होगी धन की बारिश, कुछ को मिलेगी नौकरी, जानिए अपना भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 9 January
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.