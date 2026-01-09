9 जनवरी 2026,

धर्म/ज्योतिष

Weekly Tarot Rashifal 11 To 17 January 2026: टैरो कार्ड भविष्यवाणी: जानिए कैसा रहेगा मेष से लेकर कन्या राशिवालों के लिए 11 से 17 जनवरी तक का समय?

Saptahik Tarot Rashifal 11 To 17 January 2026:टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए टैरो कार्ड के हिसाब से 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक साप्ताहिक टैरो राशिफल। जाने मेष, वृषभ, मिथुन और कन्या राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं।

भारत

Religiondesk

jayanti jha

Jan 09, 2026

Weekly Tarot Rashifal 11 To 17 January 2026 : जनवरी का आने वाला सप्ताह टैरो कार्ड के हिसाब से बहुत ही शुभ रहने वाला है। टैरो कार्ड के ये संकेत आपके जीवन के हर पहलूओं पर खास असर डालने वाले हैं। इन कार्ड के द्वारा आपके करियर, सेहत और लव लाइफ के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस सप्ताह में सूर्य गोचर और शुक्र गोचर होगा। जो कुछ राशियों पर शुभ असर डालेगा। टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा ने यहां पर मेष से लेकर कन्या राशि के जातके के लिए टैरो कार्ड के आधार पर सटीक भविष्यवाणी की है। आइए जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Mesh Saptahik Tarot Rashifal)


टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस हफ़्ते मेष राशि वालों के लिए नई शुरुआत और साहस का समय है। नए रोमांच की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहें। अपने डर और झिझक को पीछे छोड़ें। नई दिशा में कदम बढ़ाएं। अपने सपनों को पूरा करने का यह सही समय है। लेकिन, किसी भी नए काम में सोच-समझकर फैसला लें। खुद पर भरोसा रखें। पैसों के मामले में कोई नई योजना या निवेश शुरू हो सकता है। लेकिन कोई नया बिजनेस शुरू करने या में निवेश करने में सावधानी बरतें। लेकिन, रिस्क लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना भी फायदेमंद हो सकता है।

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Vrishbha Saptahik Tarot Rashifal)


टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि वालों इस हफ़्ते आध्यात्मिक और पारंपरिक मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है। किसी गुरु या मेंटर से मदद मिल सकती है। अपने पुराने विश्वासों और परंपराओं पर दोबारा सोचने का समय है। किसी मामले में पारंपरिक तरीके या सलाह मानना फायदेमंद हो सकता है। जैसे, कोई पारिवारिक समस्या हो तो बड़ों की सलाह लेना। रिश्तों में स्थिरता और समझदारी जरूरी है। अपने कामों में धैर्य और समझदारी से काम लें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें।

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Mithun Saptahik Tarot Rashifal)


टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता सफलता और जीत का संकेत दे रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करें। आपमें शक्ति और साहस है। आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह हफ्ता आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। अपने सीनियर्स की सलाह लें।

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kark Saptahik Tarot Rashifal)


टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए इस हफ़्ते रिश्तों में समर्पण, सामंजस्य और साझेदारी जरूरी है। अपने दिल की सुनें। रिश्तों में तालमेल बिठाने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। रिश्तों में ईमानदारी और बातचीत को अहमियत दें। इस समय आपके फ़ैसले लंबे समय तक असर डालेंगे। इसलिए सोच-समझकर फैसला लें। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले अच्छी तरह सोच लें।

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल (singh Saptahik Tarot Rashifal)


टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करें। यह समय अपनी ताकत और संयम से चुनौतियों का सामना करने का है। रिश्तों में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन आप उन्हें सुलझाने में सक्षम हैं। आपका आत्मविश्वास और दृढ़ता आपको हर मुश्किल से पार लगाएगी। घबराएं नहीं, स्थिति का डटकर सामना करें।

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kanya Saptahik Tarot Rashifal)


टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि वालों को इस हफ़्ते चीज़ों को नए नजरिए से देखने की ज़रूरत है। अपना नज़रिया बदलें। इस समय आपके कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है। लेकिन यह आपके भविष्य के लिए जरूरी हो सकती है। धैर्य रखें। बिना जल्दबाजी के सोच-समझकर आगे बढ़ें। हर कदम फूंक-फूंक कर रखें। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें।

