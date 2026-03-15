Hindu New Year 2026: इन 4 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा विक्रम संवत 2083

Hindu New Year 2026 : चैत्र नवरात्रि के साथ शुरू होने वाला हिंदू नववर्ष न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। विक्रम संवत 2083 में ग्रहों की स्थिति कई बड़े संकेत दे रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस वर्ष तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, वहीं समाज में धर्म, आध्यात्मिकता और पूजा-पाठ की ओर लोगों का झुकाव भी बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में सुधार और अच्छे मानसून के संकेत मिल रहे हैं, हालांकि महंगाई और मौसम में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार मेष, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है।