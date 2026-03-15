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Hindu New Year 2026: इन 4 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा विक्रम संवत 2083

Hindu New Year 2026 Predictions : चैत्र नवरात्रि 2026 और हिंदू नववर्ष के साथ विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी। ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार इस वर्ष आध्यात्मिक उन्नति, कृषि क्षेत्र में सुधार, महंगाई में उतार-चढ़ाव और मेष, वृश्चिक, धनु व मीन राशियों के लिए विशेष लाभ के योग बन रहे हैं।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Nitika Sharma

Mar 15, 2026

Hindu New Year 2026

Hindu New Year 2026 : hindu-new-year-2026-astrology-predictions

Hindu New Year 2026 : चैत्र नवरात्रि के साथ शुरू होने वाला हिंदू नववर्ष न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। विक्रम संवत 2083 में ग्रहों की स्थिति कई बड़े संकेत दे रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस वर्ष तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, वहीं समाज में धर्म, आध्यात्मिकता और पूजा-पाठ की ओर लोगों का झुकाव भी बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में सुधार और अच्छे मानसून के संकेत मिल रहे हैं, हालांकि महंगाई और मौसम में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार मेष, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है।

सफलता और चुनौतियों का मिश्रण

राजा बृहस्पति होने के कारण देश में आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अकल्पनीय प्रगति होगी। विशेषकर कृषि और उत्पादन सेक्टर में रिकॉर्ड सफलता मिलने के योग हैं। हालांकि, मंगल के मंत्री होने से समाज में उग्रता, विवाद और रक्त संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। न्याय के देवता शनि की दृष्टि के कारण खनिज और तेल क्षेत्रों में कुछ प्रतिकूल प्रभाव दिख सकते हैं।

आर्थिक और वैश्विक प्रभाव

चंद्रमा की स्थिति एक सफल मानसून की ओर संकेत कर रही है, लेकिन बुध के प्रभाव से महंगाई में तेजी आ सकती है। सोना और चांदी (स्वर्ण-रजत) की कीमतों में भारी उछाल और उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। सरकारी राजकोष में वृद्धि होगी, लेकिन सुरक्षा और स्वास्थ्य मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

राशियों के लिए शुभ

हिंदू नव वर्ष चार राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। इस साल में गुरु और मंगल के प्रभाव के चलते मेष, वृश्चिक, धनु और मीन वालों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इन राशियों को करियर के क्षेत्र में उन्नति मिलेगा और धन लाभ के भी योग बनेंगे। रोजगार के नए साधन इनको मिल सकता है। पदोन्नति और समाजिक स्तर पर आपका मान-सम्मान बढ़ने की भी संभावना है। राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपके शुभचिंतकों की संख्या बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहे।

करें पूजा-पाठ और दान

ग्रहों के अशुभ असर से बचने के लिए हनुमानजी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। भगवान शिव और माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

15 Mar 2026 02:17 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Hindu New Year 2026: इन 4 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा विक्रम संवत 2083

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