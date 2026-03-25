Maha Ashtami 2026: मां महागौरी की पूजा से बदल सकती है किस्मत! जानें घर पर कैसे करें पूजा

शुद्धि: सुबह जल्दी स्नान कर सफेद या लाल रंग के साफ वस्त्र पहनें। पूरे घर और पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़कें।

स्थापना: चौकी पर माता की फोटो रखें। मिट्टी के पात्र में सप्तधान्य (सात प्रकार के अनाज) बोएं।

कलश पूजन: कलश में जल, सुपारी और सिक्का डालकर उस पर आम के पत्ते और नारियल रखें।

अर्पण: मां को तिलक लगाएं, चुनरी चढ़ाएं और धूप-दीप जलाएं। मोगरे के फूल मां को बेहद प्रिय हैं, उन्हें जरूर अर्पित करें।

विशेष भोग: अष्टमी के दिन मां को नारियल या उससे बनी मिठाई का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही काले चने और सूजी का हलवा बांटना परंपरा है।

संकल्प और ध्यान: हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना दोहराएं और मां का ध्यान करें।