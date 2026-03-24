Navratri Ashtami Kab Hai : 26 मार्च 2026 का दुर्लभ संयोग: अष्टमी-नवमी एक साथ, जानें पूजा का सही समय

Chaitra Navratri 2026 Ashtami Navami Date : चैत्र नवरात्रि 2026 का पावन पर्व चल रहा है और चारों ओर माँ दुर्गा की भक्ति की गूंज है। श्रद्धा और उपवास के इन नौ दिनों में सबसे ज्यादा उत्साह अष्टमी और नवमी को लेकर होता है। अक्सर लोग उलझन में रहते हैं कि कन्या पूजन किस दिन करें और व्रत का पारण कब होगा? साल 2026 में तिथियों के फेरबदल के कारण एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।