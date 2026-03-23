Navratri 2026 Havan Muhurat: अष्टमी और नवमी पर हवन का क्या है सही समय? नोट कर लें ये जरूरी तारीखें

Navratri 2026 Havan Muhurat : हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि हवन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम है। मान्यता है कि हवन की अग्नि के माध्यम से हम जो आहुति देते हैं, वह सीधे देवताओं तक पहुंचती है। चैत्र नवरात्रि 2026 में भी मां अंबे को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए हवन का विधान अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाएगा।