Weekly Horoscope 23 to 29 March 2026: 23–29 मार्च का साप्ताहिक राशिफल: जानें आपके लिए क्या सरप्राइज लेकर आ रहा है नया सप्ताह

योग और ध्यान आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाएंगे वहां सद्भाव और खुशहाली फैलाएंगे। भूमि या संपत्ति में निवेश की प्रबल संभावना है जो भविष्य में बड़ा लाभ देगी। कई स्थितियों में आपकी उपस्थिति संतुलन और तालमेल लाएगी। कार्य क्षेत्र में व्यावसायिक संबंध बनाने से पहले सतर्क रहे। बुजुर्ग रिश्तेदार या माता-पिता को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। विदेश से आने वाले समाचार या मेहमान सुखद सूचना देंगे। जमीन घर किसी भी तरह के निवेश में लाभ हासिल होगा। जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेगी। विलासिता की वस्तु में निवेश करेंगे। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें।

शुभ अंक 5 है और शुभ रंग गोल्डन येलो