Weekly Rashifal 22–28 March 2026 : साप्ताहिक राशिफल 22–28 मार्च 2026: चैत्र नवरात्रि में किस राशि को मिलेगा लाभ, जानें भविष्यफल

यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहेगा। इस हफ्ते आपको सेहत से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। समस्याओं का सामना करके ही आप समाधान ढूंढ पाएंगे। तनाव लेने से बचें। छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उन्हें मन लगाकर पढ़ना होगा। वरना सफलता से वंछित हो सकते हैं। व्यापार में आपको उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा। नौकरीपेशा जातकों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ना होगा। जीवनसाथी के सहयोग से आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा।