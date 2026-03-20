Saptahik Rashifal 22–28 March 2026 : साप्ताहिक राशिफल 22–28 मार्च 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बन रहे गजकेसरी व शुक्रादित्य राजयोग

मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में शुभ समाचार मिल सकता है। यह सप्ताह मनचाही सफलता दिलाने वाला है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। इस सप्ताह अपने कार्यों की पूरी तरह जिम्मेदारी लें। इससे आपके कार्य अच्छे तरीके से पूरे हो पाएंगे। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा। इस सप्ताह व्यापारिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इस सप्ताह आपको धन लाभ होगा, लेकिन खर्च भी ठीकठाक रहेगा। सोच-समझकर पैसा खर्च करें। उधार लेने से बचें। बीमारियों से बचकर रहें। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।