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Shukra Gochar March 2026 : 26 मार्च से बदल जाएगी इन 3 राशियों की किस्मत, शुक्र का मेष राशि में गोचर लाएगा बड़ी खुशखबरी

Venus Transit in Aries 2026 :26 मार्च 2026 को शुक्र का मेष राशि में गोचर मेष, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए धन, प्रेम और करियर में सुनहरे अवसर ला रहा है। जानें आपकी राशि पर इसका प्रभाव।

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भारत

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Manoj Vashisth

Mar 19, 2026

Shukra Gochar March 2026

Shukra Gochar March 2026 : शुक्र का मेष में प्रवेश लाएगा बड़ी खुशखबरी (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Shukra Gochar March 2026 : वैदिक ज्योतिष शुक्र को एक भारी ग्रह मानता है। यह धन, सुंदरता, खुशी, शादी और लग्जरी से जुड़ा है। अभी, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में है। लेकिन 26 मार्च को, सुबह पांच बजे के ठीक बाद, (शुक्र का मेष राशि में गोचर) यह मेष राशि में चला जाएगा और 19 अप्रैल तक वहीं रहेगा। सूर्य भी वहीं है जो एक शक्तिशाली शुक्रादित्य योग बनाता है। सब कुछ आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, बस आपको पता होना चाहिए। (Venus Transit in Aries 2026)

26 मार्च 2026 को शुक्र का गोचर | Shukra Gochar March 2026 | Venus Transit in Aries 2026

मेष राशि

अगर आप मेष राशि के हैं, तो कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं आपका चार्म बढ़ सकता है, और आपकी शादीशुदा जिंदगी हल्की और खुशहाल महसूस हो सकती है। शुक्र के आपके लग्न में होने से, आपको ज्यादा आराम मिलेगा और शायद काम पर भी बढ़ावा मिलेगा। विदेश घूमने या विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने जैसे मौके मिल सकते हैं।

बिजनेस करने वालों को अपना प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख सकता है, खासकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। अगर आप शादीशुदा हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो चीजें अच्छी लग रही हैं। आपको शायद अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने या कहीं अच्छी जगह घूमने का मौका मिलेगा। एजुकेशन के मामले में भी अगर आप हायर स्टडीज करने की सोच रहे थे, तो आपके लिए आखिरकार दरवाजे खुल सकते हैं।

धनु राशि

धनु राशि के लोगों को अपनी क्रिएटिविटी का एहसास हो सकता है। शुक्र आपके पांचवें घर में है एजुकेशन, बच्चे और क्रिएटिविटी के बारे में सोचें जो काफी लकी है, क्योंकि यह एक मजबूत केंद्र त्रिकोण योग बनाता है। आपके आइडियाज़ में जान आ सकती है, और इससे आपके करियर या बिजनेस में जीत मिल सकती है। आप गेम-चेंजिंग प्लान बना सकते हैं या अपनी लव लाइफ को बूस्ट मिलता हुआ देख सकते हैं। हाँ, शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है; कुछ बहस हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर, आपके फाइनेंस स्टेबल दिख रहे हैं।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए, शुक्र का यह ट्रांज़िट अच्छी किस्मत जैसा लग रहा है। शुक्र आपके तीसरे घर से गुजर रहा है, इसलिए उम्मीद करें कि किस्मत आपके साथ रहेगी। अगर आप काम कर रहे हैं, तो अचानक मौके मिल सकते हैं नए रोल, प्रमोशन, या बड़ी जिम्मेदारियां संभालने का मौका। अगर आपका अपना बिजनेस है, तो आखिरकार प्रॉफिट बढ़ सकता है, और यह असल में कुछ नया शुरू करने का अच्छा समय है। आपके फाइनेंस बेहतर होंगे, और भविष्य के लिए बचत करना इतना नामुमकिन नहीं लगेगा।

प्यार के मामले में, वीनस आपके पार्टनर के साथ आपके बॉन्ड को मजबूत करने के लिए है। बातचीत आसान हो जाएगी, इसलिए आप करीब महसूस करेंगे। हेल्थ के मामले में आपमें ज्यादा एनर्जी और पॉज़िटिविटी होने की संभावना है।

Venus Transit in Aries 2026 : कुल मिलाकर वीनस का मेष राशि में जाना मेष, धनु और कुंभ राशि के लिए कुछ खास लेकर आ रहा है। अगर आप इनमें से किसी राशि में आते हैं, तो कुछ पॉजिटिव बदलावों के लिए तैयार हो जाइए।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Grah Gochar

Published on:

19 Mar 2026 12:19 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukra Gochar March 2026 : 26 मार्च से बदल जाएगी इन 3 राशियों की किस्मत, शुक्र का मेष राशि में गोचर लाएगा बड़ी खुशखबरी

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