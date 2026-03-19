Shukra Gochar March 2026 : 26 मार्च से बदल जाएगी इन 3 राशियों की किस्मत, शुक्र का मेष राशि में गोचर लाएगा बड़ी खुशखबरी

धनु राशि के लोगों को अपनी क्रिएटिविटी का एहसास हो सकता है। शुक्र आपके पांचवें घर में है एजुकेशन, बच्चे और क्रिएटिविटी के बारे में सोचें जो काफी लकी है, क्योंकि यह एक मजबूत केंद्र त्रिकोण योग बनाता है। आपके आइडियाज़ में जान आ सकती है, और इससे आपके करियर या बिजनेस में जीत मिल सकती है। आप गेम-चेंजिंग प्लान बना सकते हैं या अपनी लव लाइफ को बूस्ट मिलता हुआ देख सकते हैं। हाँ, शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है; कुछ बहस हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर, आपके फाइनेंस स्टेबल दिख रहे हैं।