Double Dwidwadash Yog 2026: द्विद्वादश योग : इन राशियों को मिलेगा अचानक धन और करियर में उछाल

11 मई, 2026 को सूर्य, शुक्र, और बृहस्पति एक लाइन में आ रहे हैं, जिससे डबल द्विद्वादश योग (Double Dwidwadash Yog) बनता है। ज्योतिष में इस योग की बड़ी धूम है। ग्रह करीब 30 डिग्री वाली दूरी पर आकर ये स्पेशल अलाइनमेंट बनाते हैं, जो बैलेंस और नए मौके दिखाता है। पंडित प्रमोद शर्मा के अनुसार द्विद्वादश योग (Double Dwidwadash Yog) तब बनता है जब दो ग्रह या राशियां एक-दूसरे से दूसरे और बारहवें स्थान पर होती हैं। इस बार असर दोगुना है यानि करियर और पैसों पर ज्यादा तगड़ा असर दिखेगा।