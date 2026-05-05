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Double Dwidwadash Yog 2026: द्विद्वादश योग : इन राशियों को मिलेगा अचानक धन और करियर में उछाल

Double Dwidwadash Yog 2026: 11 मई 2026 को बनने वाला डबल द्विद्वादश योग वृषभ, सिंह, कन्या और मकर राशि के लिए करियर, पैसा और बिज़नेस में बड़ा बदलाव ला सकता है। जानिए इसका पूरा प्रभाव।

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भारत

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Manoj Vashisth

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पंडित प्रमोद शर्मा

May 05, 2026

Double Dwidwadash Yog 2026

Double Dwidwadash Yog 2026 : क्या है डबल द्विद्वादश योग? (What is Double Dwidwadash Yog) (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Double Dwidwadash Yog 2026: 2026 में डबल द्विद्वादश योग पूरी तरह से धमाल मचाने वाला है और खासकर वृषभ, सिंह, कन्या या मकर वालों के लिए तो ये साल जबरदस्त रहने वाला है। पैसा और नौकरी में ग्रोथ, नए इन्वेस्टमेंट, और बिज़नेस में बेहतर मौके सब कुछ मिल सकता है, वो भी बिना ज्यादा परेशानी के।

क्या है डबल द्विद्वादश योग? (What is Double Dwidwadash Yog)

11 मई, 2026 को सूर्य, शुक्र, और बृहस्पति एक लाइन में आ रहे हैं, जिससे डबल द्विद्वादश योग (Double Dwidwadash Yog) बनता है। ज्योतिष में इस योग की बड़ी धूम है। ग्रह करीब 30 डिग्री वाली दूरी पर आकर ये स्पेशल अलाइनमेंट बनाते हैं, जो बैलेंस और नए मौके दिखाता है। पंडित प्रमोद शर्मा के अनुसार द्विद्वादश योग (Double Dwidwadash Yog) तब बनता है जब दो ग्रह या राशियां एक-दूसरे से दूसरे और बारहवें स्थान पर होती हैं। इस बार असर दोगुना है यानि करियर और पैसों पर ज्यादा तगड़ा असर दिखेगा।

किन राशियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

वृषभ राशि

पैसे की लाइन खुलने वाली है। पुराने इन्वेस्टमेंट अब फायदे देने लगेंगे, और कमाई के नए रास्ते भी बन सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां और शायद प्रमोशन भी मिल सकता है। बिज़नेस वालों के लिए नए क्लाइंट और मौके सामने आएंगे मतलब, पूरी तरह से एक्टिव रहना है।

सिंह राशि

मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी कोशिशों की तारीफ मिल सकती है और फाइनेंशियल हालत भी सुधरेगी। रुके हुए पेमेंट भी मिल सकते हैं। बिजनेस में नए प्रोजेक्ट और मुनाफा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा।

कन्या राशि

अब चीजें एक बेहतर दिशा में जाने वाली हैं। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और आपके करियर को नई शुरुआत मिलेगी। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से अच्छा फायदा होगा। काम पर रेप्युटेशन भी बढ़ेगी, और कोलीग्स या मेंटर से सपोर्ट मिलेगा।

मकर राशि

किस्मत पूरे फॉर्म में है। अचानक से अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा जिस पैसे का इंतजार था, वो मिल सकता है। नौकरी में सैलरी बढ़ने और जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है। बिजनेस में मुनाफा बढ़ेगा और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत हो जाएगी।

तो बात साफ है: इन चार राशियों के लिए डबल द्विद्वादश योग एकदम गेम बदलने वाला है। अगर अब तक सब स्थिर था और आपको लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही, मई 2026 का इंतजार करिए चीजें पूरी तरह से बदलने वाली हैं।

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Published on:

05 May 2026 06:14 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Double Dwidwadash Yog 2026: द्विद्वादश योग : इन राशियों को मिलेगा अचानक धन और करियर में उछाल

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