Panchang: आज का पंचांग 6 मई 2026 (बुधवार): शुभ मुहूर्त, राहु काल, चौघड़िया, राशि व नक्षत्र जानकारी

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 12.00 से 1.30 तक

तिथि – चतुर्थी तिथि प्रातः 7.52 तक होगी तदुपरान्त पंचमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – मूल नक्षत्र दिन 3.54 तक रहेगा तदुपरान्त पूर्वाषाढा़ नक्षत्र होगा ।

योग – सिद्ध योग रात्रि 1.12 तक रहेगा तदुपरान्त साध्य योग रहेगा ।

करण – बालव करण प्रातः 7.52 तक रहेगा तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – यमघंट योग सूर्योदय से दिन 3-54 तक, कुमारयोग प्रातः 7-52 से दिन 3-54 तक

व्रत / दिवस विशेष – चतुर्थी तिथि वृद्धि, गंडमूल दिन 3-54 तक,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि धनु राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध का भरणी नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 3-58 पर, प्लूटो ग्रह वक्री रात्रि 9-00 पर,