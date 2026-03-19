Durga Chalisa Lyrics in Hindi: चैत्र नवरात्रि 2026: संपूर्ण श्री दुर्गा चालीसा पाठ, नमो नमो दुर्गे सुख करनी

Durga Chalisa Lyrics in Hindi: 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो रहा है, जो माता दुर्गा की उपासना और शक्ति की आराधना का विशेष समय माना जाता है। इन नौ दिनों में भक्तजन पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ दुर्गा चालीसा (Durga Chalisa) का पाठ करते हैं। मान्यता है कि दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के जीवन से सभी दुख, संकट और नकारात्मकता को दूर कर देती हैं। यहां प्रस्तुत है संपूर्ण श्री दुर्गा चालीसा (Durga Chalisa) , जिसे आप नवरात्रि के दौरान या प्रतिदिन पाठ करके मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।