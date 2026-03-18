Durga Saptashati Path Niyam : नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे करें? सोई हुई किस्मत जगाने का सबसे अचूक तरीका

Durga Saptashati Path Niyam :नवरात्रि का समय सिर्फ उपवास तक सीमित नहीं है, यह अपनी इनर पावर को रीबूट करने का एक सुनहरा मौका है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इन नौ दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस ऊर्जा को खुद से जोड़ने का सबसे पावरफुल जरिया है दुर्गा सप्तशती (Durga Saptashati Path) का पाठ।