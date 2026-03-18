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Durga Saptashati Path Niyam : नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे करें? सोई हुई किस्मत जगाने का सबसे अचूक तरीका

Durga Saptashati Path Niyam : नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करने का सही तरीका जानें। आसान विधि, नवाहन पाठ, नियम और इसके चमत्कारी फायदे...

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भारत

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Manoj Vashisth

Mar 18, 2026

Durga Saptashati Path Niyam

Durga Saptashati Path Niyam : दुर्गा सप्तशती पाठ करने का सही तरीका (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Durga Saptashati Path Niyam :नवरात्रि का समय सिर्फ उपवास तक सीमित नहीं है, यह अपनी इनर पावर को रीबूट करने का एक सुनहरा मौका है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इन नौ दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस ऊर्जा को खुद से जोड़ने का सबसे पावरफुल जरिया है दुर्गा सप्तशती (Durga Saptashati Path) का पाठ।

अगर आपको लगता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत कठिन या उलझा हुआ है, तो यह लेख आपकी सोच बदल देगा। चलिए जानते हैं इसे सही और आसान तरीके से कैसे करें।

क्या है दुर्गा सप्तशती और क्यों है यह इतनी खास? | Durga Saptashati Path

मार्कंडेय पुराण से निकली दुर्गा सप्तशती (जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं) साक्षात मंत्रों का खजाना है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं, जो मां दुर्गा के तीन मुख्य स्वरूपोंमहाकाली (शक्ति), महालक्ष्मी (धन) और महासरस्वती (ज्ञान) की महिमा बताते हैं।

खास बात: यह केवल कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल टूलकिट है। इसके श्लोकों का उच्चारण आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे नेगेटिविटी कोसों दूर रहती है।

कैसे करें पाठ? नियम जो आपको देंगे दोगुना फल | Durga Saptashati Path Benefits

अक्सर लोग नियमों के डर से पाठ शुरू नहीं करते, जबकि देवी मां को सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहिए। फिर भी अनुशासन से किया गया काम हमेशा बेहतर परिणाम देता है:

लाल रंग का जादू

मां दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। पाठ करते समय लाल ऊनी आसन पर बैठें और किताब को भी लाल कपड़े पर रखें।

किताब को हाथ में न पकड़ें:

कई लोग गलती से किताब हाथ में लेकर पढ़ते हैं। सही तरीका यह है कि इसे लकड़ी के स्टैंड (रेहल) या साफ चौकी पर रखकर पढ़ें।

दीपक की साक्षी:

पाठ शुरू करने से पहले घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे, पाठ के बीच में उठना नहीं चाहिए, इसलिए पानी और जरूरी सामान पहले ही पास रख लें।

उच्चारण की शुद्धता:

शब्दों को साफ और मध्यम आवाज में बोलें। न बहुत धीमे, न बहुत चिल्लाकर। अगर संस्कृत कठिन लगे, तो आप इसका हिंदी अनुवाद भी उतनी ही भक्ति से पढ़ सकते हैं।

क्या आप जानते हैं नवाहन विधि'?

अगर आप पूरी किताब एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो शास्त्रों में नवाहन विधि बताई गई है। इसमें 700 श्लोकों को 9 दिनों में बांटा जाता है:

  • पहले दिन: प्रथम अध्याय (मधु-कैटभ वध)
  • दूसरे दिन: दूसरा और तीसरा अध्याय (महिषासुर वध)
  • तीसरे दिन: चौथा अध्याय (इन्द्रादि स्तुति)

…और इसी तरह नौवें दिन तक समापन।

पाठ शुरू करने से पहले कवच, अर्गला और कीलक का पाठ जरूर करें। यह आपकी पूजा को अनलॉक करने की चाबी की तरह काम करता है।

दुर्गा सप्तशती पाठ के चमत्कारी फायदे

भक्तों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में यह पाठ करता है, उसे ये लाभ निश्चित मिलते हैं:

मानसिक स्पष्टता: अगर आप लाइफ में 'कन्फ्यूज्ड' रहते हैं, तो यह पाठ आपके दिमाग के जाले साफ कर देता है।

डर पर जीत: यह आत्मविश्वास (Self-confidence) को उस लेवल पर ले जाता है जहां आपको मुश्किलों से डर नहीं लगता।

आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ: पुरानी बीमारियाँ या पैसों की तंगी दूर करने के लिए 'सिद्ध कुंजिका स्तोत्र' (जो इसी का हिस्सा है) को रामबाण माना गया है।

पूजा के अंत में मां से क्षमा प्रार्थना करना न भूलें। हम इंसान हैं, पाठ में कोई गलती हो जाना स्वाभाविक है। बस अपनी नीयत साफ रखें, क्योंकि देवी दुर्गा आपकी भाषा से ज्यादा आपके भाव देखती हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

18 Mar 2026 03:48 pm

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