Durga Saptashati Path Niyam : नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे करें? सोई हुई किस्मत जगाने का सबसे अचूक तरीका

Durga Saptashati Path Niyam : दुर्गा सप्तशती पाठ करने का सही तरीका (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Durga Saptashati Path Niyam :नवरात्रि का समय सिर्फ उपवास तक सीमित नहीं है, यह अपनी इनर पावर को रीबूट करने का एक सुनहरा मौका है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इन नौ दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस ऊर्जा को खुद से जोड़ने का सबसे पावरफुल जरिया है दुर्गा सप्तशती (Durga Saptashati Path) का पाठ।
अगर आपको लगता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत कठिन या उलझा हुआ है, तो यह लेख आपकी सोच बदल देगा। चलिए जानते हैं इसे सही और आसान तरीके से कैसे करें।
मार्कंडेय पुराण से निकली दुर्गा सप्तशती (जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं) साक्षात मंत्रों का खजाना है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं, जो मां दुर्गा के तीन मुख्य स्वरूपोंमहाकाली (शक्ति), महालक्ष्मी (धन) और महासरस्वती (ज्ञान) की महिमा बताते हैं।
खास बात: यह केवल कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल टूलकिट है। इसके श्लोकों का उच्चारण आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे नेगेटिविटी कोसों दूर रहती है।
अक्सर लोग नियमों के डर से पाठ शुरू नहीं करते, जबकि देवी मां को सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहिए। फिर भी अनुशासन से किया गया काम हमेशा बेहतर परिणाम देता है:
मां दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। पाठ करते समय लाल ऊनी आसन पर बैठें और किताब को भी लाल कपड़े पर रखें।
कई लोग गलती से किताब हाथ में लेकर पढ़ते हैं। सही तरीका यह है कि इसे लकड़ी के स्टैंड (रेहल) या साफ चौकी पर रखकर पढ़ें।
पाठ शुरू करने से पहले घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे, पाठ के बीच में उठना नहीं चाहिए, इसलिए पानी और जरूरी सामान पहले ही पास रख लें।
शब्दों को साफ और मध्यम आवाज में बोलें। न बहुत धीमे, न बहुत चिल्लाकर। अगर संस्कृत कठिन लगे, तो आप इसका हिंदी अनुवाद भी उतनी ही भक्ति से पढ़ सकते हैं।
अगर आप पूरी किताब एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो शास्त्रों में नवाहन विधि बताई गई है। इसमें 700 श्लोकों को 9 दिनों में बांटा जाता है:
…और इसी तरह नौवें दिन तक समापन।
पाठ शुरू करने से पहले कवच, अर्गला और कीलक का पाठ जरूर करें। यह आपकी पूजा को अनलॉक करने की चाबी की तरह काम करता है।
भक्तों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में यह पाठ करता है, उसे ये लाभ निश्चित मिलते हैं:
मानसिक स्पष्टता: अगर आप लाइफ में 'कन्फ्यूज्ड' रहते हैं, तो यह पाठ आपके दिमाग के जाले साफ कर देता है।
डर पर जीत: यह आत्मविश्वास (Self-confidence) को उस लेवल पर ले जाता है जहां आपको मुश्किलों से डर नहीं लगता।
आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ: पुरानी बीमारियाँ या पैसों की तंगी दूर करने के लिए 'सिद्ध कुंजिका स्तोत्र' (जो इसी का हिस्सा है) को रामबाण माना गया है।
पूजा के अंत में मां से क्षमा प्रार्थना करना न भूलें। हम इंसान हैं, पाठ में कोई गलती हो जाना स्वाभाविक है। बस अपनी नीयत साफ रखें, क्योंकि देवी दुर्गा आपकी भाषा से ज्यादा आपके भाव देखती हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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