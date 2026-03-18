Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्रि 2026 से पहले घर से तुरंत हटा दें ये 5 चीजें, नहीं तो रुक जाएगी तरक्की!

Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है और जैसे ही ये पावन पर्व शुरू होगा हर कोई चाहता है कि घर में सुख-समृद्धि और मां दुर्गा का आशीर्वाद बरसे। लेकिन कई बार घर में पड़ी कुछ छोटी-छोटी चीजें मां के स्वागत में बाधा बन जाती हैं। चलिए, ये पांच चीजें तुरंत हटा लें, वरना नकारात्मकता डेरा जमा सकती है। (Navratri 2026 Vastu Tips)