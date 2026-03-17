Chaturgrahi Yog Kumbh Rashi : कुंभ में 4 ग्रहों की महायुति 2026: इन 4 राशियों का शुरू हुआ गोल्डन टाइम

Chaturgrahi-yog-kumbh-rashi : कुंभ में 4 ग्रहों की महायुति 2026: इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Chaturgrahi Yog Kumbh Rashi : 2026 में मेष, वृषभ, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। चार ग्रह राहु, मंगल, बुध और चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में एक साथ आ रहे हैं। ज्योतिषी इसे चतुर्ग्रही योग कहते हैं, और यह एक बहुत ही शक्तिशाली मेल है। यह 16 मार्च को शाम 6:15 बजे शुरू होगा, और 18 मार्च को रात करीब 11:35 बजे खत्म होगा जब चंद्रमा मीन राशि में चला जाएगा। उसके बाद भी राहु, मंगल और बुध कुंभ राशि में एक साथ रहेंगे, इसलिए कुछ अच्छी वाइब्स बनी रहेंगी।
मेष राशि वालों एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। मंगल आपकी राशि का स्वामी है और यहां मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए अगले कुछ दिन करियर की संभावनाओं से भरे हुए हैं। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, तो अब आपका समय है। पारिवारिक जीवन आसान लगेगा, और सच कहूं तो, आखिरकार आप चैन की सांस लेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा समय है।
वृष राशि वालों, चीजें आपके पक्ष में जा रही हैं। काम पर दिक्कतें दूर होने लगती हैं और लोग असल में आपकी कोशिशों पर ध्यान देते हैं। पैसों की चिंता कम होती है आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है और रुके हुए प्रोजेक्ट आखिरकार आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? जरूर करें। अगर आपको सेहत से जुड़ी परेशानियां थीं, तो वे सुधरने लग जाएंगी हैं। किस्मत आपका साथ दे रही है।
तुला राशि वालों, सितारे हैरान करने वाले तरीके से चीजें कर रहे हैं। चाहे स्कूल हो, काम हो, या फाइनेंस हो, अच्छी खबर की उम्मीद करें। खासकर स्टूडेंट्स को एग्जाम में सफलता मिल सकती है। प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं? बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले। मुश्किल काम भी इतने भारी नहीं लगते, और आपकी लव लाइफ़ को बढ़ावा मिलता है अगर आप सिंगल हैं, तो कोई खास मिल सकता है।
कुंभ राशि वालों यह मेल आपके आस-पास ही हो रहा है। अचानक, फाइनेंशियल फायदे होने लगते हैं। आपके काम पर ध्यान दिया जाता है और इनकम का एक नया जरिया कर्ज चुकाने में मदद करता है। घर की जिंदगी खुशहाल रहती है, और आप अपने परिवार के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिता पाते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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