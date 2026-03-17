Chaturgrahi Yog Kumbh Rashi : कुंभ में 4 ग्रहों की महायुति 2026: इन 4 राशियों का शुरू हुआ गोल्डन टाइम

Chaturgrahi Yog Kumbh Rashi : 2026 में मेष, वृषभ, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। चार ग्रह राहु, मंगल, बुध और चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में एक साथ आ रहे हैं। ज्योतिषी इसे चतुर्ग्रही योग कहते हैं, और यह एक बहुत ही शक्तिशाली मेल है। यह 16 मार्च को शाम 6:15 बजे शुरू होगा, और 18 मार्च को रात करीब 11:35 बजे खत्म होगा जब चंद्रमा मीन राशि में चला जाएगा। उसके बाद भी राहु, मंगल और बुध कुंभ राशि में एक साथ रहेंगे, इसलिए कुछ अच्छी वाइब्स बनी रहेंगी।