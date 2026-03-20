Budh Margi March 2026 : बुध का गोचर 2026: रुके काम होंगे पूरे, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Budh Gochar March 2026 : अगर आप पिछले कुछ वक्त से मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, या काम बार-बार रुक जाता है, तो ये खबर आपके लिए है। 20 मार्च 2026 में ग्रहों का राजकुमार बुध सीधी (Mercury Direct 2026) चाल चलने लग जाएंगे। जैसे कुहासे के बाद सूरज चमक उठता है। ज्योतिष के मुताबिक, बुध की सीधी चाल कन्फ्यूजन को दूर कर देती है और आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाते हैं।