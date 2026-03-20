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Budh Margi March 2026 : बुध का गोचर 2026: रुके काम होंगे पूरे, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Mercury Direct 2026 : मार्च 2026 में बुध के मार्गी (Budh Gochar) होने से वृषभ, मिथुन, सिंह और तुला राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। जानें कैसे मिलेगा पैसा, प्रमोशन और सफलता।

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भारत

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Manoj Vashisth

Mar 20, 2026

Budh Gochar March 2026

Budh Gochar March 2026 : Mercury direct effects on zodiac signs (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Budh Gochar March 2026 : अगर आप पिछले कुछ वक्त से मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, या काम बार-बार रुक जाता है, तो ये खबर आपके लिए है। 20 मार्च 2026 में ग्रहों का राजकुमार बुध सीधी (Mercury Direct 2026) चाल चलने लग जाएंगे। जैसे कुहासे के बाद सूरज चमक उठता है। ज्योतिष के मुताबिक, बुध की सीधी चाल कन्फ्यूजन को दूर कर देती है और आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाते हैं।

वैसे तो असर सब पर पड़ेगा, लेकिन वृषभ, मिथुन, सिंह और तुला वालों की किस्मत तो जैसे झटपट बदलने वाली है। जरा देखें, कैसे:

1. वृषभ (Taurus): पेंडिंग काम फटाफट पूरे होंगे

    पुराने अटके मामलों को निपटाने का ये सबसे अच्छा मौका है। अगर पैतृक संपत्ति या कोर्ट का केस फंसा था, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।

    करियर: नई नौकरी के ऑफर आएंगे। बिजनेस ट्रिप पर जाने की सोच रहे हैं तो बड़ी डील हाथ लगेगी।

    सेहत: मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से खुद को फिट पाएंगे।

    खास बात: बुध की वजह से आपकी बोलचाल में इतना आकर्षण आ जाएगा कि लोग आपकी बातों से इंप्रेस हो जाएंगे।

    2. मिथुन (Gemini): पैसा आने वाला है, बस तैयार रहिए

      मिथुन का स्वामी तो बुध है, तो ये बदलाव आपके लिए सबसे जबरदस्त है। ‘मनी मैनेजमेंट’ आपका मंत्र होना चाहिए।

      धन लाभ: कहीं से अचानक पैसे मिल सकते हैं। निवेश किए पैसे से जबरदस्त फायदा होगा।

      पारिवारिक सुख: घर में खुशियां और माता-पिता का साथ रहेगा।

      बिजनेस: पार्टनरशिप में काम करते हैं तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा।

      3. सिंह (Leo): करियर में दिखेगी असली चमक

        अब वक्त है अपनी लीडरशिप दिखाने का। बुध का सीधा होना आपको अलग ही कॉन्फिडेंस देगा।

        प्रमोशन: ऑफिस में मेहनत का रिस्पॉन्स मिलेगा। नई जिम्मेदारी और सैलरी बढ़ने के पूरे चांस हैं।

        प्यार और रोमांस: पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियाँ दूर होंगी। सिंगल्स की लाइफ में नया प्यार दस्तक दे सकता है।

        इस समय अपनी स्किल्स पर निवेश करेंगे ये आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ाएगा।

        4. तुला (Libra): हर तरफ से तारीफ और फायदा

          तुला वालों के लिए ये महीना जैसे पुरस्कृति का टाइम है। जो प्रोजेक्ट्स रुके थे, वे अब तेजी से आगे बढ़ेंगे।

          नेटवर्किंग: नए संबंध बनेंगे, जो करियर और बिजनेस में मील का पत्थर साबित होंगे।

          इन्वेस्टमेंट: शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में पैसा लगाना फायदेमंद रहेगा।

          सामाजिक कद: समाज और ऑफिस में आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग सलाह लेने आएंगे।

          एस्ट्रो टिपः कैसे बढ़ाएं बुध का फायदा?

          बुध बुद्धि और व्यापार का ग्रह है। अपनी तरक्की पक्की करने के लिए ये छोटी बातें ध्यान रखें:

          हरे रंग का इस्तेमाल: बुधवार को हरे कपड़े पहनें या हरा रुमाल रखें।

          पक्षियों की सेवा: पक्षियों को दाना डालें, राह की रुकावटें खत्म होंगी।

          गणेश वंदना: किसी भी शुभ काम से पहले गणेशजी को याद जरूर करें।

          2026 आपके लिए सुनहरे मौके लेकर आ रहा है। बस आंखें और कान खुले रखें क्योंकि मौका किसी भी वक्त खटखटा सकता है!

          अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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          Published on:

          20 Mar 2026 05:33 pm

          Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Margi March 2026 : बुध का गोचर 2026: रुके काम होंगे पूरे, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

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