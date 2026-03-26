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Shukra Rashi Parivartan 2026: शुक्र के गोचर से मिथुन समेत इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें किन्हें मिलेगा तनाव और किन पर बरसेगा धन

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष में शुक्र को विलासिता का कारक माना जाता है। यह सुख, सौभाग्य, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। आइए जानते हैं कि किन-किन राशियों पर शुक्र का विशेष प्रभाव रहेगा।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 26, 2026

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Shukra Gochar 2026: जानें किस पर मेहरबान शुक्र|फोटो सोर्स- Freepik

Shukra Gochar in Mesh Rashi: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, सौंदर्य, प्रेम और विलासिता का कारक ग्रह माना जाता है, जो जीवन में आकर्षण और खुशहाली लाता है। आज 26 मार्च 2026 को शुक्र (Shukra Rashi Parivartan 2026) मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा।इस गोचर से कुछ राशियों के जीवन में धन, प्रेम और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं।वहीं कुछ जातकों को रिश्तों, खर्चों या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।ऐसे में आइए जानते हैं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन से आपकी किस्मत किस ओर करवट लेने वाली है।

मेष राशि

मेष राशि के लिए यह समय मिला-जुला रहेगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आर्थिक लाभ भी संभव है। लेकिन रिश्तों में हल्की खटास आ सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे तनाव महसूस हो सकता है। रिश्तों में भी संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी रहेगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए यह गोचर बेहद शुभ संकेत दे रहा है। आय में वृद्धि, नए अवसर और मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। यह समय आपकी इच्छाओं को पूरा करने का हो सकता है।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। परिवार और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। जीवन में स्थिरता और संतुलन महसूस होगा।

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए भाग्य का साथ मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ेगी और नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ सकता है।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। तनाव बढ़ सकता है और छोटी गलतियां बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

तुला राशि

तुला राशि के लिए यह समय रिश्तों की परीक्षा ले सकता है। वैवाहिक जीवन और साझेदारी में मतभेद उभर सकते हैं। धैर्य और समझदारी ही समाधान है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को निवेश और यात्राओं से बचना चाहिए। यह समय संयम और सावधानी का है, खासकर रिश्तों के मामले में।

धनु राशि

धनु राशि के लिए यह समय रचनात्मकता और शिक्षा में सफलता लेकर आएगा। नए विचार जन्म लेंगे और गुरुजनों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और हर क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिलेंगे। अपनों का साथ आपको मजबूत बनाएगा।

मीन राशि

मीन राशि को आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और योजनाओं को सोच-समझकर बनाएं।

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राशिफल 2026

Published on:

26 Mar 2026 10:13 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Shukra Rashi Parivartan 2026: शुक्र के गोचर से मिथुन समेत इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें किन्हें मिलेगा तनाव और किन पर बरसेगा धन

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