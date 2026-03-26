Shukra Rashi Parivartan 2026: शुक्र के गोचर से मिथुन समेत इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें किन्हें मिलेगा तनाव और किन पर बरसेगा धन

Shukra Gochar in Mesh Rashi: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, सौंदर्य, प्रेम और विलासिता का कारक ग्रह माना जाता है, जो जीवन में आकर्षण और खुशहाली लाता है। आज 26 मार्च 2026 को शुक्र (Shukra Rashi Parivartan 2026) मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा।इस गोचर से कुछ राशियों के जीवन में धन, प्रेम और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं।वहीं कुछ जातकों को रिश्तों, खर्चों या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।ऐसे में आइए जानते हैं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन से आपकी किस्मत किस ओर करवट लेने वाली है।