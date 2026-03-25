April Lucky Rashi 2026: अप्रैल में बदलेगी ग्रहों की चाल, बड़े ग्रहों के बदलाव से इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत

तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना खुशियों से भरा हो सकता है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब पूरे होने लगेंगे, जिससे मानसिक राहत मिलेगी। इस दौरान आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा भर देगी। आमदनी में वृद्धि के संकेत हैं और किसी बड़े आर्थिक लाभ की संभावना भी बन रही है। व्यापार करने वालों के लिए विस्तार के नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं, कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोग इस समय अपने खुद के व्यवसाय की ओर कदम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं।