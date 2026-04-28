Pehla Bada Mangal Kab Hai 2026: ज्येष्ठ में 8 मंगलवार का चमत्कारी योग, पहला बड़ा मंगल कब है? जानें पूजा का महत्व

Pehla Bada Mangal Kab Hai 2026: ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बजरंगबली की पूजा-अर्चना करने से भक्तों के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साल 2026 में यह पर्व और भी खास हो गया है क्योंकि ज्येष्ठ माह में अधिकमास (मलमास) का संयोग बन रहा है। इसी कारण इस बार पूरे महीने में कुल 8 बड़े मंगल पड़ेंगे, जो एक दुर्लभ और शुभ योग माना जा रहा है। ऐसे में भक्तों के मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि पहला बड़ा मंगल कब है और इसका धार्मिक महत्व क्या है।