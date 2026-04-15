Mangal in Kundli: आपकी कुंडली में मंगल बिगाड़ रहा खेल या बना रहा राजा, इन संकेतों से करें पता

Mangal in Kundli: कुंडली में मंगल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है, जो उसे राजा भी बना सकता है और मुश्किलों में भी डाल सकता है। अगर कुंडली में मंगल मजबूत हो तो साहस, ऊर्जा और सफलता मिलती है, वहीं कमजोर मंगल कई परेशानियों का कारण बन सकता है। अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में मंगल शुभ है या अशुभ और इसका असर उनके जीवन पर कैसा पड़ रहा है। हालांकि इसकी सटीक जानकारी केवल एक अनुभवी ज्योतिषी ही दे सकता है, जो कुंडली का गहराई से विश्लेषण करता है। प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित शैलेंद्र से जानें कि मंगल की स्थिति कैसे पहचानें और कमजोर मंगल को मजबूत करने के असरदार उपाय क्या हैं।