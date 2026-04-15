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Mangal in Kundli: आपकी कुंडली में मंगल बिगाड़ रहा खेल या बना रहा राजा, इन संकेतों से करें पता

Mangal grah: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और कर्म का प्रतीक माना जाता है। यह व्यक्ति की इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और संघर्ष करने की क्षमता को दर्शाता है। कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो तो इंसान जीवन में तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन अगर यह कमजोर हो जाए तो कई तरह की बाधाएं सामने आने लगती हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 15, 2026

Mangal in Kundli, Mars in Horoscope, Weak Mars Remedies,

How to know Mars is strong or weak in kundli|Chatgpt

Mangal in Kundli: कुंडली में मंगल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है, जो उसे राजा भी बना सकता है और मुश्किलों में भी डाल सकता है। अगर कुंडली में मंगल मजबूत हो तो साहस, ऊर्जा और सफलता मिलती है, वहीं कमजोर मंगल कई परेशानियों का कारण बन सकता है। अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में मंगल शुभ है या अशुभ और इसका असर उनके जीवन पर कैसा पड़ रहा है। हालांकि इसकी सटीक जानकारी केवल एक अनुभवी ज्योतिषी ही दे सकता है, जो कुंडली का गहराई से विश्लेषण करता है। प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित शैलेंद्र से जानें कि मंगल की स्थिति कैसे पहचानें और कमजोर मंगल को मजबूत करने के असरदार उपाय क्या हैं।

कुंडली में मंगल की स्थिति का महत्व

मंगल का अलग-अलग भावों में होना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जब यह तीसरे, छठे, दसवें या ग्यारहवें भाव में होता है, तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति मेहनती, निडर और लक्ष्य पाने वाला बनता है। करियर में सफलता और आर्थिक मजबूती भी देखने को मिलती है।वहीं, यदि मंगल आठवें, बारहवें या कुछ स्थितियों में दूसरे और पांचवें भाव में हो, तो यह चुनौतियां बढ़ा सकता है। ऐसे लोगों को अचानक समस्याओं, मानसिक तनाव और आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।

Weak Mars Signs: कमजोर मंगल के संकेत

जब मंगल कमजोर होता है, तो इसका असर सीधे स्वभाव और जीवनशैली पर दिखता है। व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता है या कई बार उल्टा आत्मविश्वास की कमी से जूझता है। निर्णय लेने में डर लगता है और कई बार गलत फैसले भी हो जाते हैं।इसके अलावा बार-बार चोट लगना, दुर्घटनाएं होना, भाई-बहनों से अनबन, और करियर में रुकावट जैसे संकेत भी देखने को मिलते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव और देरी भी कमजोर मंगल की वजह से हो सकती है।

मजबूत मंगल के लाभ| What Happens If Mangal is Strong

मजबूत मंगल जीवन में एक तरह की ऊर्जा और स्थिरता लेकर आता है। ऐसे लोग आत्मविश्वासी, साहसी और नेतृत्व करने वाले होते हैं। ये कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करते हैं। इनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। करियर में तेजी से ग्रोथ, अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता मजबूत मंगल के प्रमुख संकेत हैं।

Weak Mangal Remedies: मंगल को मजबूत करने के आसान उपाय

मंगल को संतुलित और मजबूत करने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं। मंगलवार का व्रत रखना और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करना लाभदायक माना जाता है। लाल रंग का उपयोग बढ़ाना और जरूरतमंदों को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना भी शुभ होता है। इसके साथ ही नियमित व्यायाम और अनुशासित जीवनशैली अपनाना मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है।

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Published on:

15 Apr 2026 01:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Mangal in Kundli: आपकी कुंडली में मंगल बिगाड़ रहा खेल या बना रहा राजा, इन संकेतों से करें पता

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